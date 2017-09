Otro retoque al medio

Juan Manuel Llop vuelve a reemplazar futbolistas en un sector neurálgico, la zona media. Decidió la inclusión de Braian Rivero por Jalil Elías para que conforme la pareja de volantes centrales. La variante es para tener mayor juego ofensivo, una de las carencias de Newell's en los primeros encuentros de esta temporada. La restante modificación es por obligación. La distensión de Brian Sarmiento lo dejó afuera y el entrenador lo reemplazará con Víctor Figueroa.

La escasa generación del conjunto rojinegro es una de las falencias que Llop intenta subsanar con la aparición de Rivero. Es un futbolista que tiene buen control de la pelota y una vocación ofensiva mayor que Elías.

Llop explicó que la inclusión de Rivero es para "más llegada al área rival. Entre él y Jalil (Elías) es más ofensivo". "Quizás nos dé un poco más de juego de mitad de cancha para arriba", agregó.

El entrenador no encuentra todavía la pareja de mediocampistas centrales que se complementen de la mejor manera. La rotación de nombres en ese sector es una constante en el corto lapso de su ciclo. Para el debut en la Superliga, contra Unión (1-1), metió a Elías y a Juan Ignacio Sills. No pudo ponerlo desde el inicio a Leyes, esa noche en el banco y sin ingresar porque le faltaba fútbol a causa de una lesión.

Los dos volantes titulares defeccionaron frente al tatengue. No estuvieron acertados en la contención, menos aún para sumarse a los de arriba. Para el siguiente partido, frente a Godoy Cruz (1-2) por la Copa Argentina, el cambio fue obvio. Llop ubicó a Leyes de titular y lo sacó a Sills, de flojo rendimiento frente al equipo tatengue.

Leyes aprobó en el debut con la camiseta rojinegra. La entregó al pie y por momentos se asoció con sus compañeros en campo de juego rival. Lo negativo fue que no cerró bien los espacios con Elías cuando tenían que retroceder.

La señal que dio Leyes en la Copa Argentina no se proyectó al partido con Huracán (0-1) por la Superliga. Tuvo un flojo desempeño, no clarificó el juego en el medio y no se ofreció para el toque y la descarga. Elías tampoco cumplió algo de todo eso. Se completó con los mismos errores para entorpecer el circuito de juego del Globo.

Entonces Llop optó por modificar nuevamente esa pareja. Elías se queda afuera para que ingrese Rivero. Es la medida que escogió el entrenador para tratar de ser incisivo en mayor medida, aunque no depende sólo de ellos.

La responsabilidad también recae en Víctor Figueroa. Es el designado para tapar el hueco que dejó Sarmiento, con una distensión en el isquiotibial. El Negro es el único sobreviviente del ciclo del Tata Martino y hoy deberá darle fútbol al ataque leproso.