Otro golazo: un nuevo curso de árbitro con salida laboral

No pudo estudiar para terminar el secundario, pero al reglamento de fútbol lo memorizó con puntos y comas, se entrenó físicamente, rindió y se recibió de árbitro. Un nuevo oficio que el año pasado sumó al de electricista. Un nuevo ingreso con el que Lucas Cano, de 31 años, sostiene económicamente a su familia. "Mi amor es el fútbol y mi pasión es dirigir", le dice el flamante juez de divisiones inferiores de fútbol a Ovación, antes de contar cómo se convirtió en un "hombre de negro" dentro de la cancha, cada fin de semana.

La decisión de incursionar en el mundo del arbitraje se le dio cuando se enteró que a pocas cuadras de donde vive (Polideportivo Deliot, bulevar Seguí al 5400) había una vacante para uno de los tantos cursos gratuitos del programa provincial Nueva Oportunidad (ver aparte), dirigidos a jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan dejado la escuela o no tengan empleo ni formación en oficios.

"Cursé el secundario en la escuela Lola Mora pero a los 17 años no pude terminar quinto año porque mi papá se quedó sin trabajo y lo tuve que ayudar. Trabajé como electricista y también hago reparto de volquetes durante la semana pero esto era la posibilidad de volver a estudiar y de conectarme con algo que me gusta mucho como el fútbol. Probé, tuve una entrevista y a los pocos días me llamaron y ya no hubo vuelta atrás: el curso del referato superó todas mis expectativas porque me di cuenta de que no cualquiera es árbitro, se necesita mucha capacitación física e intelectual, disciplina y carácter porque a veces la presión del público es impresionante", dice Lucas, quien habla de "presión" cuando recién está pitando en los partidos en que juegan chicos, en promedio, de unos 10 años.

Es que cualquier futbolero sabe que los partidos de baby no son un jardín de infantes. Cano dice que los chicos le dicen "profe" pero fuera de la cancha ya cosecha insultos varios, para él y el resto de la familia.

"De todos modos en el curso aprendimos a tener paciencia y no chocar con la gente y que el reglamento es uno, más allá de lo que grite el público", dijo el árbitro antes de agregar que también aprendió el sentido didáctico de explicarles a los chicos cada cosa que cobra dentro de la cancha.

Nueva Oportunidad tiene una pata económica que estimula al cursado. El estudiante recibe por mes un apoyo (actualmente de mil pesos) con el que Cano, por ejemplo, dijo que se procuró de vestimenta, silbatos, banderines, reloj y hasta nafta para asistir con su moto a clase.

José Luis Ríos es el coordinador de estos cursos mixtos para 20 alumnos, que se dictan dos veces por semana, tres horas cada vez y en su mayoría por la mañana, durante seis meses. Se desarrollan desde hace tres años en los barrios Las Flores, 7 de Septiembre, Emaus, en distintos clubes como Loma Negra y Garzón y también en la región: Villa Gobernador Gálvez y, desde hoy, Pérez son dos ejemplos.

Ríos explica que este curso a diferencia de otros tuvo hasta ahora rápida salida laboral por el convenio que hizo Nueva Oportunidad con la Cooperativa de Arbitros Deportivos (Coadep), el apoyo del Sindicato de Arbitros Deportivos (en ambas entidades el referente es Sergio Pezzotta) y la Asociación Rosarina de Fútbol.

"Más de 200 jóvenes cursaron y siempre les decimos a los que llegan al final que este oficio no tiene techo. En realidad se reciben de auxiliares de árbitro pero van sumando práctica y suben en las categorías de arbitraje. Si terminan el secundario pueden llegar a arbitrar en primera y también tener proyección nacional", dijo Ríos.

Lucas Cano es un fiel exponente de lo que se puede "crecer". Cursó el año pasado y empezó a trabajar en el torneo este año. Los sábados dirige siete partidos de baby y los domingos un promedio de tres. Cobra y tiene seguro.

"Y ahora me ofrecieron hacer el curso de árbitro de fútbol de playa, voy a probar y terminaré el secundario. El curso me dio ganas de seguir". Un golazo...