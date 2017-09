Newell's afrontará una vez más el conflicto con Agremiados, mientras se presume un posible descuento de puntos

Hoy asoma otro día D para Newell's. Y van... varios. Es que la D justamente es la letra inicial de la palabra de moda: "Deuda". Y no porque el club haya tenido el libre deuda de Agremiados, que es el gran actor en este conflicto en defensa de los jugadores, sino porque justamente aún "adeuda" sueldos para tener al día las cifras al 30 de junio pasado, que es a lo que obliga la nueva estructura de Superliga en la AFA. Y como viene sucediendo desde hace tiempo, de un lado de la soga tiran para la derecha y del otro para la izquierda. ¿En el medio? Aparecen los escritorios del tribunal de disciplina de la AFA y una dura advertencia de posible sanción con quita de puntos. Y esto se relaciona directamente a la conflictiva situación de Joel Amoroso en su pedido de considerarse "jugador libre por falta de pago".

La tranquilidad no es una característica que sobrevuele en la institución del Parque en los últimos tiempos. Y por más que desde el club le confiaron a Ovación que "hay consenso para acordar el pago. Lo cerraremos mañana (por hoy) y Newell's va a quedar normalizado con respecto a lo que se adeudaba con Agremiados", ya que con la AFA y la Superliga no existe deuda exigible, como sí tienen otras instituciones. Y también confiaron que existe una diferencia de alrededor de "2.400.000 pesos" que será saldada en la jornada de hoy.

Estas idas y vueltas se vienen dando entre Newell's y Agremiados desde que apareció Sergio Marchi (titular de Agremiados) reclamando las deudas de todos los clubes de primera división (no los del ascenso, que siguen esperando).

Y también siguen los dimes y diretes de un lado y otro. Como ayer le confiaron a este diario que "el martes los dirigentes rojinegros no se reunieron con Marchi sino con otros miembros de Agremiados y quedaron en volverse a reunir en la semana (sería hoy) para alcanzar los cheques con los que saldarían lo que el club considera que debe".

Las voces disonantes, las del gremio de futbolistas que encabeza Sergio Marchi, sostuvieron en diálogo con este diario que "la deuda es de algo más de 5.000.000 de pesos" porque en los números que maneja Newell's "no se incluyen los correspondientes a Amoroso" y que además de lo que se le debe al ex jugador de Olimpo y a Víctor Figueroa (no hizo el reclamo de libertad de acción), existen un par de nombres más que ya no están en el club. Uno de ellos está claro de quién se trata porque aún no fue habilitado para jugar: Jacobo Mansilla, en el Tigre de Caruso Lombardi. ¿El otro? Podría ser Facundo Quignon, que juega porque regresó a San Lorenzo y no necesitaba autorización de pase.

A pesar de estas discrepancias, podrían darse las dos situaciones a la vez. Que Newell's acuerde con Agremiados y que el conflicto con Joel Amoroso estalle en el tribunal disciplinario de la AFA y pase a esferas judiciales en otra pelea del club por no perder al jugador por el cual pagó el pase en alrededor de 1.300.000 dólares.

Y justamente sobre esta última consideración desde el lado del futbolista confiaron que "recién hace quince días Newell's terminó de saldar el pago con unos cheques", ya que Olimpo no los había podido hacer efectivos.

Claro que esto trae aparejado un costado por demás de preocupante para los rojinegros, porque la nueva reglamentación de la Superliga es que ante la falta de pago a los jugadores se estableció que el tribunal de disciplina de la AFA está facultado para sancionar con quita de puntos a los clubes deudores. Tomando esto como parámetro, Agremiados cursó a la AFA y a la Superliga el detalle de lo que le exige al club y lo que el club declaró.

Debido a esto, al club llegó en la noche del martes el anticipo de que hoy el tribunal de la AFA le dará "5 días de vista para que realice el descargo correspondiente", mientras que voces desde el seno de calle Viamonte indicaron a Ovación que "la sanción correspondiente sería la quita de 3 o 6 puntos". Las causas serían: "tres por el incumplimiento y otros tres por haber entregado un libre deuda apócrifo".

Otro tema "durísimo", ya que si bien Newell's tiene un comprobante de "libre deuda" con la firma de Sergio Marchi, con lo que podría suponerse que no le debía ni a Amoroso ni a los otros jugadores, el club debería anexarle "los comprobantes de pago" y ahí existiría un bache.

Habría otra alternativa a la vez: la chance de que Amoroso acuerde con un club la compra de su pase a Newell's para que el club no pierda ese millón trescientos mil. En este punto, el delantero-volante que jugó todo el torneo pasado en la primera leprosa y en la 1ª fecha del actual ante Unión (cuando fue reemplazado recibió una silbatina por parte de los hinchas) tiene prácticamente todo acordado para sumarse al plantel de Belgrano de Córdoba, aunque también Independiente y otro club importante manifestaron interés en él.

Y como el tema Amoroso es el más conflictivo, también vale decir que no aparece como una casualidad su situación de que Agremiados no le haya abonado la deuda con el depósito que oportunamente realizó Newell's, que se dio justamente casi al mismo tiempo del partido ante los tatengues. Es que el gremio defiende al futbolista y tal vez recibió el pedido de libertad de acción en forma anticipada, ya que todos los jugadores tienen derecho a pedirlo apenas se cumplan 72 horas de no recibir el sueldo correspondiente. Y esto también se explicaría con una suposición que se hacen desde el Parque: "por qué justo no le pagaron a él, cuando podrían haberle quedado debiendo a otro jugador", y pusieron como ejemplo a Sebastián Domínguez, hoy retirado del fútbol.

¿Qué pasará en este nuevo día D para la Lepra? La reunión de la dirigencia con Agremiados y el fallo del tribunal de disciplina se llevarán la atención mientras al menos del lado del Chocho Llop y su plantel sí es una semana tranquila por el 2-0 a Olimpo.