Otro capítulo Boca-Central

El trabajoso triunfo por 1 a 0 (gol de Benedetto, de penal) de Boca sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn no alteró la lógica que se intuía se iba a dar. Y con el resultado puesto el foco rápidamente se trasladó de los 90 minutos de ayer a los 90 que vendrán por los octavos de final. Es que el rival de los xeneizes será nada menos que Rosario Central. Sí. Otro Boca Central, o Central-Boca en Copa Argentina, lo que en los últimos años se transformó en una especie de clásico. Donde sea, en la fecha que toque, otra vez en Arroyito y La Boca crecerá habrá adrenalina. Seguramente más por los recuerdos de esos últimos antecedentes calientes que por lo que ambos equipos puedan ofrecer desde el juego propiamente dicho.

Cuando Central sorteó a Deportivo Riestra se empezó a olfatear lo que podía ser otro choque contra Boca. Sólo era cuestión que el equipo de Guillermo Barros Schelotto cumpliera con su parte ante Brown de Puerto Madryn. Ni más ni menos que lo que pasó.

A partir de ese momento aparecieron los recuerdos de aquella polémica final, en 2015, en el Mario Kempes, en la que Diego Ceballos se calzó el traje de protagonista. Fue cuando Boca gritó campeón. ¿Y a quién no se le cruzó por la cabeza la escena en la que el vicepresidente primero canalla Luciano Cefaratti tocó las bolillas en el sorteo del árbitro previo al duelo por cuartos de final del año pasado (otra vez en Córdoba), en el que el equipo también del Chacho Coudet salió victorioso?

Es que fueron los dos íconos de los últimos enfrentamientos entre canallas y xeneizes en Copa Argentina, de los que habló el mundo futbolero en Argentina. Que no son los únicos desde que este torneo volvió a jugarse. Porque también está el antecedente de 2012, en el que Boca salió victorioso por haber sido más efectivo en la definición por penales. Ese día estuvo Julio César Falcioni en un banco y Juan Antonio Pizzi en el otro. Una pequeñez al lado de los que sucedería un par de años más tarde.

Esta vez el morbo de la previa del último partido no será tal. Porque ya corrió demasiada agua debajo del puente. Pero otro Central-Boca por Copa Argentina no es poca cosa.



El último antecedente, en Córdoba



El 2 de noviembre de 2016 Central y Boca se enfrentaron por última vez en Copa Argentina. En el Kempes, el equipo de Coudet se impuso por 2 a 1 al dirigido por el Mellizo. Fernández y Herrera anotaron para Central, Benedetto para Boca. La semi Central la jugó en Formosa ante Belgrano.