Otra vez se pone en movimiento Central pensando en Temperley

Tras los dos días de descanso que tuvo el plantel después del empate ante San Lorenzo, Rosario Central retomará hoy los trabajos de cara al partido del próximo lunes ante Temperley. Varios días tendrá por delante Paolo Montero para armar el equipo, pero sin dudas hay un tema del que seguramente se hablará: la inclusión o no de Fernando Tobio, quien en principio ya culminó con los trabajos de reacondicionamiento físico y de aquí en más deberá convencer al técnico de que está en condiciones para insertarse en la estructura futbolística.

Si es por la respuesta que entregó la defensa y en especial Mauricio Martínez, Montero no tiene necesidad de meter mano, pero el segundo marcador central es el refuerzo que más solicitó el uruguayo, por lo que se entiende que tarde o temprano ese momento llegará.

La semana pasada Tobio estuvo presente en las dos prácticas de fútbol, pero Montero no lo vio a pleno desde lo futbolístico. Ahora es distinto porque el DT ya dejó en claro que será tenido en cuenta como uno más del grupo.

Después, si ingresa Tobio, alguien deberá dejar su lugar en el mediocampo, ya que difícilmente Paolo deje afuera a Martínez. Y encima estará presente esa vuelta de tuerca que Montero podría darle al equipo en el afán de lograr una mayor cuota de fútbol.

Números rojo con Diego Abal

Central conoció ayer el árbitro para el partido del próximo lunes a las 21.10 ante Temperley. Se trata de Diego Abal, quien tiene su último antecedente con los canallas en la 15ª fecha del torneo pasado, en la derrota por 1 a 0 en el Gigante ante Godoy Cruz. En general los números de Abal con Central son parejos (9 triunfos, 9 empates y 9 derrotas), pero la balanza se inclina para el lado de los traspiés en condición de visitante. Es que fuera de Rosario el canalla nunca pudo ganar.

En ese rubro a Central no le fue para nada bien con Abal. Fueron 11 ocasiones las que lo dirigió y en la cuales pudo rescatar apenas 4 empates. Las otras 7 fueron derrotas.

El último partido antes del de Godoy Cruz, también por el torneo pasado, había sido contra Estudiantes, en cancha de Quilmes, cuando el equipo de Eduardo Coudet cayó por 3 a 2. Ese día Abal expulsó a Lo Celso, quien debido a esa roja se perdió el clásico de la jornada siguiente. Además hubo otras jugadas que en Central consideraron que fueron perjudiciales. A tal punto que tras el encuentro Luciano Cefaratti se despachó con todo. "Creo que el señor Abal tiene algo personal con Central", dijo el vicepresidente primero canalla. Y abundó: "Desde hace varios años podemos ver un montón de jugadas claras que para el señor Abal son contrarias a Central".

Igual, todo eso quedó en la historia y las aguas, como es normal, se calmaron. Es más, la designación de Abal no movió ayer el amperímetro en Arroyito. De todas formas los números canallas de visitante con este árbitro son rojos.