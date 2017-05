Osella: "Quiero que Scocco esté en el clásico y si mañana no lo amonestan voy a tomar una decisión"

El entrenador de Newell's Old Boys, Diego Osella, fue muy claro hoy al asegurar que si Nacho Scocco no es amonestado mañana en el partido ante Huracán -tiene cuatro tarjetas amarillas- "empezará a tallar mi decisión, la que tomaré en beneficio de la que viene", especulando con la posibilidad de que el delantero no juegue el partido ante Independiente para poder estar presente en el choque del 14 de mayo ante Rosario Central.

En rueda de prensa este mediodía Osella confirmó que Pocrnjic; San Román, Domínguez, Moiraghi y Paz; Amoroso, Quignon, Sills y Maxi Rodríguez; Scocco y Formica -el mismo equipo que goleó a Aldosivi 3 a 0 en La Feliz- serán los once que mañana visitarán a Huracán a las 16.

En cuanto al choque de mañana, el DT dijo que "espero un partido con un equipo que tiene un muy buen DT y muy buenos futbolistas que necesitan ganar de local. Hay que ver cómo juega la desesperación de la gente sobre ellos. Pero nosotros tenemos que centrarnos en manejar el balón, ser intensos, aprovechar las oportunidades y tratar de seguir siendo sólidos".

Embed Diego Osella en conferencia de prensa: "Contra Huracán vamos a repetir el equipo que jugó el sábado pasado en Mar del Plata". pic.twitter.com/tmluQFG9hX — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 28 de abril de 2017



Sobre las chances de llegar al título en este sprint final del torneo, Osella señaló que "si seguimos con nuestra tarea, que es ganar, seguiremos teniendo chances. Está Boca arriba de todo y después venimos nosotros con River, Racing, está la arremetida de Colón, el buen momento de Independiente, hay que ver cómo reaccionan Estudiantes y San Lorenzo. Me parece que esto va a entrar en una etapa de definición en las próximas cuatro fechas, donde habrá cruces importantes, con el clásico incluido".

Sobre la situación de Scocco -quien tiene cuatro amarillas y si no lo amonestan mañana corre el riesgo de serlo ante Independiente y perderse el clásico- el técnico manifestó que "hablé con él y le dije que si la cosa funcionaba se hiciera amonestar y me dijo que no, que quería estar todos los partidos. Pero voy a decidir después de este a ver qué decisión tomamos. Tenemos además el artículo 225 a mano, pero tenemos que pensar que hay partidos en los que no puede faltar, y uno de esos es el clásico. Así que si mañana no lo amonestan empieza a tallar mi decisión, que la voy a hablar pero la voy a tomar en beneficio de lo que viene"..

"La realidad es que si no está Nacho tenemos que modificar la idea -amplió el orientador táctico leproso-. El está haciendo un esfuerzo muy grande cuando no tenemos el balón, está en roce, pero vamos a elegir lo mejor. Estoy convencido de que en los partidos decisivos tiene que estar", redondeó