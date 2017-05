Osella: "Nos llevamos un buen resultado jugando mal"

Primer concepto: "Nos llevamos un buen resultado jugando mal. El análisis coherente me hace crecer. Si digo algo que no vi, involuciono". Segunda reflexión: "No está mal decir que no se jugó bien. El problema es cuando decís algo que no pasó". Tercera frase: "Hicimos lo que teníamos que hacer, ganar. Ya jugamos con equipos importantes. Ahora se viene una seguidilla de encuentros ante equipos que están arriba, además del clásico, y tenemos que levantar el nivel futbolístico para seguir arriba". Diego Osella ya no sorprende, porque siempre se expresó haciendo gala de la autocrítica. Algo muy ausente dentro del mundo futbolístico y que a muchos sigue sorprendiendo por confesarlo públicamente, sin buscar excusas ni pintar una situación que no fue tal. Entonces es para destacar que se exprese de tal manera y reconociendo lo que en realidad se observó en Parque Patricios. Caso contrario se estaría mintiendo a sí mismo.

Newell's quería y debía ganar para subirse a la punta, al menos hasta que hoy Boca se enfrente con Arsenal. Lo consiguió, le metió presión y lidera junto al xeneize el campeonato. "Es una virtud de nuestro equipo, somos sólidos, el fútbol tiene dos facetas: atacar y defender, nosotros hicimos bien una: defender", sostuvo el DT al final del encuentro y antes de emprender el regreso a nuestra ciudad.

"Si jugábamos muy lindo y no ganábamos no íbamos a poder alcanzar a Boca. Obviamente que aprovechamos la oportunidad que tuvimos y conseguimos el triunfo que queríamos", agregó el conductor leproso para luego reconocer que "el partido fue malo por donde se lo mire. Encontramos la jugada y defendimos bien nuestro arco".

Newell's fue haciendo camino al andar como podía, sorteando diferentes obstáculos y permanece en la lucha en la zona caliente del torneo. "Ya van 22 fechas y estamos arriba. Y cuando uno está arriba se ilusiona", sostuvo Osella, quien a la vez expresó que "Huracán tuvo la tenencia sostenida. Cuando nos sacan la pelota es complicado".

También el conductor leproso se refirió sobre una situación que hace varios días está en la escena rojinegra y tiene que ver con las cuatro amarillas de Scocco y la cercanía del clásico con Central. Al respecto, ratificó lo anunciado por este medio: "Vamos a ver si podemos utilizar el artículo 225".