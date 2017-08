Osella: "El clásico no se negocia, pelearemos al máximo para ganarlo"

Sin que nadie se lo pregunte y después de resaltar los pocos goles que recibió su equipo, Diego Osella habló de la necesidad de que haya más futbolistas rojinegros que conviertan. Es que la mayoría de las conquistas se reducen a tres futbolistas: Ignacio Scocco, Maximiliano Rodríguez y Mauro Formica. "Lo que sí me preocupa es que vamos a tener que empezar a distribuir más los goles", resaltó el entrenador, consciente de que para no declinar en el torneo deben aparecer otras alternativas. Señaló un aspecto a tener en cuenta, para no depender todo el tiempo de sus futbolistas más desequilibrantes para vulnerar los arcos rivales.

Los tres jugadores mencionados convirtieron 22 de los 30 goles que señaló Newell's en el torneo. Las conquistas del tridente representan el 73,33 por ciento del total del equipo. Esto deja claro la importancia de sus goles para que Newell's tenga tal cantidad de puntos en el torneo.

Scocco es el que lidera la tabla goleadora del rojinegro con 10, Maxi Rodríguez tiene 7 y Formica sigue con 5. Detrás aparece un futbolista que casi no es titular aunque ingresa seguido, Víctor Figueroa, con 3.

"Lo que sí me preocupa es que vamos a tener que empezar a distribuir más los goles. Tenemos centrados los goles en Scocco, Maxi, Formica y luego aparece Figueroa. Para pelear hay que ganar. Y ganar se hace con goles, y vamos a necesitar a empezar a encontrarlos en los centrales, en la pelota parada, porque si no se nos va a dificultar", subrayó Osella.

El rendimiento de Scocco, Maxi y Formica le sirvió hasta el momento para mantener a Newell's como uno de los conjuntos más encumbrados. Si no aparece uno, lo hace el otro. Pero existe el riesgo de que a cualquiera de ellos se les cierre el arco o falte por alguna circunstancia. Y es por esas razones que tienen que surgir otros.

Aparte de los 25 goles repartidos entre Scocco, Maxi, Formica y Figueroa tienen un tanto en el torneo Joel Amoroso, Sebastián Prediger y el ya retirado Diego Mateo. Otros dos fueron en contra.

Como resaltó Osella, faltan goles de pelota parada, ya sea de tiro libre o con los marcadores centrales, quizás con la cabeza en un córner. Son las deudas del rojinegro, para no depender siempre de los goles de unos pocos.

"El clásico no se negocia. Pelearemos al máximo para ganarlo (en la fecha 24ª) y lo que tenga que venir después con respecto a la lucha por el campeonato se verá. Está claro que al clásico lo queremos ganar", expresó ayer Osella en una entrevista que concedió cuando el plantel llegó a Buenos Aires y fue consultado sobre si cambiaría salir campeón por no ganar el clásico. "Boca es un justo puntero con grandes momentos de fútbol. Nosotros trabajamos para resolver cada partido que afrontamos desde el minuto cero y sin ir más allá. Está bueno que sigamos pasando desapercibidos, no nos molesta", amplió el DT leproso.

La reserva es más líder que nunca

Newell's concretó ayer un gran triunfo por 3 a 1 sobre Huracán, que tenía chance de alcanzar al rojinegro en el liderazgo en caso de ganar. La victoria rojinegra fue con goles de Matías Tissera (17') y Braian Rivero (32' y 81'), el primero de penal. El descuento fue a través de Barboza (90'). El conjunto de Vojvoda es puntero con 44 unidades y tiene un partido postergado debido a que Aldosivi no quiso jugar el martes pasado para no arruinar el césped de su predio. El único escolta es Boca (40 puntos), que mañana recibirá a Arsenal. Lo siguen Huracán (38) y Talleres (37), que hoy visitará a Quilmes. Newell's se favoreció con la caída de Independiente (36), con dos partidos menos que la Lepra y que ayer perdió de local con Estudiantes por 1 a 0. La formación fue: Bustos; Monzón, Escobar, Martínez y Ferroni; Ribero, Rivero y Vega (Valenzuela); Treppo (Marcioni), Tissera (Huguenet) y Rotondi.