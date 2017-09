Ortiz, el refuerzo que no fue

Parece que a Danilo Ortiz no le queda alternativa y deberá regresar a Godoy Cruz. El defensor hoy tendrá una reunión con dirigentes rojinegros y ahí recibirá la confirmación oficial de que no podrá vestir la camiseta leprosa en esta temporada. El juez Fabián Bellizia no autorizó su contratación y por más que le buscaron soluciones para que pueda quedarse en Rosario no hubo caso. Al menos, tiene contrato vigente con el equipo mendocino hasta 2021 y ese será su destino.

Ortiz había sido uno de los marcadores centrales pedidos por Juan Manuel Llop como refuerzo, pero el presupuesto de Newell's avalado por el mandamás del fideicomiso al que está amparado el club a la hora de firmar los papeles dijo "no" porque el presupuesto estimado para contrataciones estaba al límite. Y sin esa aprobación ningún contrato tiene validez.

"Cayó él como bien pudo ser Leal u otro jugador", dijo una fuente vinculada a la situación del defensor paraguayo, que iba a firmar a préstamo por un año sin cargo y con opción. "Lo lamento por el pibe que tenía la gran expectativa de jugar en Newell's, pero no podrá ser", agregó. Así, Ortiz deberá armar sus valijas y despedirse de las prácticas rojinegras y volver a Godoy Cruz, donde tendrá que ganarse el puesto en el equipo que conduce el DT Mauricio Larriera. También existe la chance de que pueda integrarse a otro club que lo pretenda.