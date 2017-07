Ortigoza sigue sin responder sobre su llegada a Central

En Central esperan una señal. Una respuesta en realidad. Pero Néstor Ortigoza continúa sin dar pistas. "No, seguimos igual. Pensábamos que hoy (ayer) iba a haber un llamado por parte de ellos, pero no fue así. Habrá que seguir aguardando un poco más. De nuestra parte ya mostramos entero interés y total predisposición para traerlo", remarcaron desde Arroyito al ser consultados por la situación del volante central. Mientras que en Capital Federal comenzó a trascender que el Gordo figura en el borrador de Boca ante la casi segura partida de Guido Pizarro (Tigres de Monterrey) a Sevilla. No obstante, los canallas confían en que hoy tendrán novedades del jugador porque desean cerrar este caso de una vez.

Mauro Cetto está haciendo malabares para sumar gente ante la sangría que hubo en el plantel tras la finalización de la temporada, que fue de menor a mayor. El director deportivo voló ayer a Colombia (ver página 2) pero a la vez tiene el celular abierto porque espera el llamado prometido de Ortigoza.

El volante quedó libre de San Lorenzo, que sólo estaba dispuesto a renovarle el vínculo por un solo año y no dos como deseaba el jugador. Fue entonces que Cetto aprovechó la amistad con su ex compañero en el equipo azulgrana para sumarlo al canalla.

"Hasta donde tenemos entendido quiere venir. De hecho, cuando habló de Central lo hizo muy bien. Por lo tanto, esperamos su respuesta. El diálogo sigue abierto y la gestión sigue su curso. No podemos decir nada más por el momento porque los que deben expresarse ahora son el jugador y su hermano, quien es su representante", acotó una alta fuente auriazul anoche, casi al mismo tiempo que los medios capitalianos informaban que Boca irá a la carga por el volante tras caerse la chance de sumar a Guido Pizarro, que por ahora está en México.

"Estamos viendo que Pizarro puede irse a Sevilla y Boca iría entonces por Ortigoza. No lo vemos que podría darse porque el jugador está muy identificado con San Lorenzo y todos saben de la gran rivalidad que hay con Boca. No debería darse, pero a la vez esto es fútbol y no hay que descartar nunca nada", enfatizó a su turno una voz muy autorizada en la actualidad canalla cuando este medio lo consultó por el tema del mediocampista. Mientras tanto, el verdadero protagonista sigue sin dar respuestas. Aunque no se descarta que la brinde hoy mismo.