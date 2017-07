Olivo le dijo adiós a Londres

El rosarino Renzo Olivo le dijo adiós a la primera experiencia en Wimbledom, el tercer Grand Slam del año, al perder de manera contundente frente al bosnio Damir Dzumhur por 6/2, 6/0 y 6/1, tras una hora y 15 minutos de partido.

Pero no fue el único argentino que se retiró del césped londinense del All Englang Lawn Tennis and Croquet Club. También cayeron ante sus rivales Carlos Berlocq y Nicolás Kicker. Pese a esas derrotas hoy será un día fuerte en el torneo: debutarán Juan Martín Del Potro, Horacio Zeballos y Diego Schwartzman. Y si ese no fuera suficiente menú, también jugarán Roger Federer y Novak Djokovic.

Olivo, 89 en el ránking, cayó contra el bosnio ubicado a pocos pasos de él en el puesto 83. Berlocq, de 34 años y 80 en el escalafón, no consiguió burlar a la historia. Por octava vez volvió a perder en primera ronda sobre el césped de Wimbledon, esta vez contra el georgiano Nicolez Basilashvili (54) por 6/4, 7/6 (7/3) y 6/1, tras dos horas y 18 minutos de juego. Y el bonaerense Kicker (94) sucumbió ante el estadounidense Steve Johnson (31) por 6/4, 7/5 y 6/3, en una hora y 58 minutos de juego.

En tanto, el tenista santafesino (de Armstrong) Facundo Bagnis (107) caía ayer ante el rumano Radu Albot (111) por 6/4, 4/6 y 6/7 (9) cuando el partido se suspendió por falta de luz. Continuará hoy.

A las 7.30 (hora argentina) será el turno para los argentos. El tandilense Del Potro (32) se las verá ante el australiano Thanasi Kokkinakis (486). A la misma hora, el porteño Diego Schwartzman (37) jugará frente al búlgaro Grigor Dimitrov (11) y el marplatense Horacio Zeballos (52) lo hará contra el italiano Paolo Lorenzi (33).

En tanto, a las 9 jugarán Novak Djokovic y el eslovaco Martín Klizán y también el ucraniano Alexandr Dolgopolov contra Roger Federer.