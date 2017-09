Ojeda y Ledesma, dos productos de Arroyito, llegaron a Tablada

Juan Marcelo Ojeda y Damián Ledesma, ambos con pasado en Rosario Central, se transformaron en los nuevos refuerzos de Central Córdoba para disputar el torneo de Primera C. El guardavalla y el defensor anoche estamparon la firma y hoy se sumarán al plantel comandado por Ariel Cuffaro Russo. Además, llegaron los delanteros: César Delgado, Cristian Yasogna y Juan Pablo Pereyra, y el defensor Juan Casini.

"Ojeda y Ledesma ya son charrúas para la próxima temporada. Con estas dos incorporaciones nos retiramos del mercado de pases. Hemos contratado a seis jugadores de experiencia y sumados a la base del plantel que se quedó en el club vamos a tirarnos al ansiado ascenso a la Primera B", sostuvo el vicepresidente Luis Stern, el encargado del fútbol en barrio Tablada.

Por su parte, el técnico Cuffaro Russo se mostró feliz por el plantel que armaron para disputar el certamen de la cuarta categoría. "La dirigencia realizó un esfuerzo impresionante para poder tener el plantel que afrontará un difícil y duro torneo de la C. Ahora puedo decir que tengo un equipo competitivo y daremos batalla a todos los equipos de categoría", confió el entrenador del Matador.

Las dos flamantes incorporaciones son categoría 82 y realizaron las inferiores en el canalla, donde llegaron a primera.

El Chelo Ojeda proviene de Boca Unidos de Corrientes. Nació en Arroyo Seco, debutó en Central y jugó 84 partidos desde 2004 a 2006. Siguió en River, luego emigró a Deportivo Anzoátegui de Venezuela, Deportivo Cuenca de Ecuador, Unión La Calera de Chile y retornó al país en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En Central tuvo 26 encuentros con la valla invicta.

A su vez, Damián David Ledema jugó en la temporada pasada en Aldosivi. Se inició en Central y entre 2004 y 2007 disputó 104 cotejos. Después pasó a Independiente, jugó en Racing, Deportivo Cuenca de Ecuador, Rangers de Chile y San Martín (SJ).

En la charla con Ovación, Chirola Ledesma se mostró feliz por la decisión de calzarse la camiseta del charrúa. "Ante todo fue una decisión familiar y estoy contento por haberla tomado. Es un desafió importante en mi carrera deportiva, será la primera vez que voy a jugar en la C, un torneo muy competitivo", dijo el ex Central.

Ledesma, en los últimos días, tuvo varios ofrecimientos de clubes de categorías superiores para emigrar, pero decidió quedarse en barrio Tablada. "La decisión está tomada y me quedo en Córdoba, institución que la conozco muy bien. En mi adolescencia tuve un breve paso en sus inferiores y después llegué a Central", señaló el flamante defensor charrúa.

Por último, el jugador sueña con lograr el ascenso a la Primera B. "El objetivo que se trazó la institución es poder saltar de categoría. Llegaron varios jugadores de jerarquía y entre todos haremos lo imposible para lograrlo", afirmó Chirola Ledesma.

Córdoba movió el tablero en la Primera C, se reforzó con jugadores de categoría y se la juega de lleno por luchar por el ascenso a la B.



Cuffaro espera por los lesionados



El entrenador Ariel Cuffaro Russo se tomará hasta el mismo sábado para confirmar a los once para recibir a Cambaceres. Las lesiones que arrastran los mediocampistas Renzo Funes, Diego Migueles y Juan Fernández son las dudas que tiene el DT.

"Los tres jugadores salieron muy golpeados ante Arqentino de Quilmes (1-1) y lo voy a esperar", expresó Cuffaro. Y con respecto al Chelito César Delgado, dijo: "Lo estamos llevando despacio".