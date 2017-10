"Ojalá salga todo bien"

Andrés Lioi es uno de los proyectos más interesantes que tiene la reserva de Central. Es un mediocampista tan dinámico como pensante. El viernes tratará de aportar su granito de arena para coronar una gran campaña en la Copa Santa Fe cuando juegue la final de vuelta ante Atlético de Rafaela. "Estamos trabajando tranquilos para que todo nos salgan bien. Ojalá se nos dé lo que buscamos. No sólo el viernes sino cada vez que salimos a jugar. Nos ocupamos de cada partido con mucha dedicación", relató de entrada el volante de 20 años y surgido de Renato Cesarini.

Central está a 90 minutos de obtener un título. No obstante, el buen volante no se subió al caballo de la soberbia para exteriorizar la realidad que lo envuelve. "Tenemos un cuerpo técnico que nos está guiando muy bien. Nos transmite la importancia de cada cosa en todo momento. No sentimos presión en la previa, pero sí tenemos muy en claro que estamos frente a una final. Sabemos bien lo que debemos hacer cuando salgamos a la cancha", afirmó Lioi.

Consultado sobre la ventaja que sacaron el Rafaela, el juvenil declaró que "es importante haber ganado allá, pero el viernes tendremos que ratificarlo en el Gigante. En ese sentido no tenemos nada asegurado porque resta un partido. Habrá que estar muy concentrado y preparado para encarar lo que vendrá".

A la vez ponderó que el hecho de que ya conocen al rival es un punto favorable. "Porque ya sabemos cómo se paran o juegan. Es un rival duro, con jugadores de experiencia y seguramente no vendrán a especular porque ellos buscarán lo mismo que nosotros, que es ganar. Pero confío en el plantel que tenemos porque, pese a que somos muchos juveniles, estamos en condiciones de hacer un buen papel y dejar bien representada a esta camiseta", deslizó con convicción.

"Con el grupo sabemos que si logramos esta Copa será muy importante para todos nosotros, que la venimos peleando de abajo y apuntamos a seguir creciendo desde lo deportivo y personal. Tenemos muchos deseos de obtener una nueva victoria también", acotó el dinámico mediocampista canalla.

Andrés Lioi también comentó que "sabemos que este torneo es como una especie de vidriera. Es algo importante para lo que vendrá luego. Puede marcarnos en varios sentidos". A la vez que el volante confesó que "jugar la final en el Gigante será algo muy especial. Lo haremos en la cancha más linda del país. Esperemos hacer las cosas bien para cerrar esta campaña con un logro".