Obligado al triunfo

Desde el inicio. Damián Ledesma y Juan Marcelo Ojeda estarán en el once charrúa.

Con tres cambios, Córdoba buscará la recuperación en casa. Con la idea de revertir la pobre imagen que dejó en la cancha de Atlas ante Midland tras la derrota por 2 a 0, el equipo comandado por Ariel Cuffaro Russo recibe a Defensores Unidos por la 4ª fecha de la Primera C con el arbitraje de Mariano Seco. El once de Tablada tendrá el debut de Juan Marcelo Ojeda en el arco y Damián Ledesma en la defensa.

El charrúa se armó para ser candidato y en tres jornadas mostró poco para ostentar ese título en la divisional. Las flojas producciones ante Argentino de Quilmes (1-1) en el arranque del torneo de visitante, Cambaceres (1-1) de local y ante Midland (perdió 2-0) mostraron que es un equipo irregular.

Para el encuentro de esta tarde ante el celeste de Zárate, el técnico charrúa movió el tablero y metió tres variantes. Ingresan Juan Marcelo Ojeda en lugar de Matías Giroldi, Damián Ledesma en la defensa por Marcelo Zaen y Juan Férnández por Cristián Sánchez en el mediocampo.

Después de un arranque de campeonato para el olvido, el capitán Gerardo Pérez dio la cara y explicó el flojo rendimiento del Matador. "No tuvimos el comienzo que queríamos todos. Las dos unidades conseguidas son pocas para las producciones que realizamos. Ante Argentino de Quilmes merecimos la victoria y lo empatamos en el final. De local, ante Cambaceres fuimos superiores y tras un error nos empataron en un partido increíbe. Y ante Midland nos llegaron dos veces, nos marcaron y nos vinimos con las manos vacías", sostuvo el referente del equipo charrúa.