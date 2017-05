Newell's debutaría en la Copa Argentina el 30 de mayo con Central Norte de Salta, al menos esa es la fecha que se maneja y que los organizadores aún no informaron oficialmente. Tampoco el lugar en el que se disputará el encuentro. La idea de los salteños es jugar en su provincia, algo que en el Parque ya descartaron de plano. Otra opción que se manejó es el Mario Alberto Kempes, pero "hay trabajos que se están realizando y no podría recibir a dos hinchadas", le informaron a Ovación desde Córdoba. ¿Entonces? Hasta el momento no hay un lugar establecido, más allá de que desde el cuerpo técnico insinuaron que podría jugarse en Buenos Aires. El tema en cuestión es que en esta provincia existen complicaciones con el tema seguridad, sobre todo para los rojinegros, a los que les impidieron en varias oportunidades viajar. La cancha de Instituto sería una opción, si no Santa Fe o Rafaela, aunque a los norteños les resultaría incómodo.

La dirigencia de Central Norte pretende que se juegue en el Martearena y eso es lo que les pidieron a sus pares de Newell's, aunque está claro que esa posibilidad fue desestimada. Los directivos recibirían una ola de críticas de aceptar esa opción por el gasto que le significaría a los hinchas movilizarse un día de semana hasta esa provincia. Y a Osella le complicaría el panorama, más aún si el equipo se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Si bien aún hay bastante tiempo para que la Lepra debute en la copa, lo cierto es que la idea de los rojinegros es que la sede no sea muy lejana a Rosario. Primero para que el plantel no tenga un largo viaje y segundo para que los simpatizantes se puedan sacar las ganas de acompañar al equipo.

Visitantes. Los propios jugadores se quejaron públicamente de la imposibilidad que los leprosos puedan acompañar a Ñuls cuando juega fuera de casa. Y teniendo en cuenta los partidos que le quedan por jugar si hay una chance (más allá de la no conveniencia de que lo hagan por cuestión económica que sostienen algunos directivos) podría ser frente a Unión, cuando lo visite en la 27ª. Es que con Boca es imposible porque no cede lugares en la Bombonera y en la 29ª, cuando viaje a Córdoba para enfrentar a Belgrano, tampoco podrá hacerlo porque el pirata sufrió una sanción y juega a puertas cerradas.