"Nos faltó el gol para ganar", admitió el DT Paolo Montero

Central cortó una racha de tres derrotas al hilo en la Superliga. Anoche no ganó, apenas rescató un empate en Victoria fruto del 1 a 1 ante Tigre. Sin embargo, Paolo Montero no tuvo empacho en afirmar: "Tenemos que seguir por este camino". A la vez que el entrenador se lamentó "porque sólo nos faltó el gol para ganarlo". Los canallas siguen sin izar la bandera del triunfo, aunque ahora sólo piensan en los dos partidos que deberán sostener ante Atlético Tucumán. El primero será el sábado en el Gigante, por la 8ª fecha del torneo, y el restante será en Formosa por las semifinales de la Copa Argentina, el próximo viernes 10.Montero valoró el punto obtenido ayer ante el Matador de Victoria porque consideró que "es importante", ya que el equipo venía poniendo la mejilla en el plano local de manera consecutiva. También le dedicó unas palabras a Marco Ruben, quien volvió al gol tras una sequía importantísima (ver página 2)."Aparte del gol, Marco volvió a sentirse mejor físicamente. Generó muchas situaciones y liberó espacios. Pero todos los jugadores estuvieron en un nivel alto y eso me deja contento. El que entró no desentonó y es un mensaje para el cuerpo técnico", graficó el entrenador auriazul.Consultado sobre la inclusión de Jeremías Ledesma, quien terminó atajando por una molestia lumbar del Ruso Rodríguez, el uruguayo dijo que "tuvo dos situaciones que supo contener muy bien. Tiene el futuro en las manos".Por su parte, Paulo Ferrari se mostró muy fastidiado "porque merecíamos volvernos con los tres puntos. Nos vamos con bronca porque fuimos muy superiores". Mientras que el capitán afirmó a modo de desafío que "ahora hay que ganar de local".Con respecto al gol de Marco Ruben afirmó: "La verdad es que ya venía muy bien, pero hoy (por ayer) pudo convertir otra vez y eso nos pone muy contentos a todos".