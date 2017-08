"No voy a prometer un título, vamos paso a paso", dijo Montero en la previa de Colón-Central

El entrenador de Rosario Central confirmó el equipo canalla que el sábado, a las 16.15, visitará a Colón en el inicio de la Superliga y exhibió un mensaje cauto al trazarse los objetivos indicando que "no soy de prometer títulos ni nada, vamos paso a paso y con tranquilidad y humildad".

"El equipo para el sábado va a ser el mismo con el que veníamos trabajando. Mañana es el último táctico", tiró el entrenador en la rueda de prensa. Así, Montero contará con Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Mauricio Martínez y Parot; Camacho, Romero, Carrizo y Gil; Zampedri y Ruben.

"No soy de prometer el título, vamos por el paso a paso, con tranquilidad y mucha humildad. Tenemos objetivos cortos y a mediano plazo. El primero es lograr un buen resultado ante Colón, después tenemos la Copa Santa Fe. No me miento, no me miro al espejo y digo '¡qué lindo que soy! Tenemos un buen equipo, que si sigue trabajando con humildad y con esfuerzo, porque para mi el fútbol no es sacrificio sino un esfuerzo, puede llegar a ser un equipo importante".

Embed AHORA | Montero: "El equipo para el sábado va a ser el mismo con el que veníamos trabajando. Mañana es el último táctico" — Rosario Central (@CARCoficial) 24 de agosto de 2017



Y precisamente sobre sus dirigidos tiró después que "me entusiasma el hecho de que tienen hambre de gloria y cosas importantes. Eso te deja tranquilo".

Sobre su rival, el equipo del que se fue no de la mejor forma, el DT oriental dijo que "sabemos que Colón se hace fuerte de local, que se reforzó bien y tiene un buen entrenador, pero vamos a ir con lo nuestro. Vimos videos de ellos y conversamos con los jugadores sobre el esquema que se necesite en cada momento"".

"Vamos a buscar ser protagonistas. Me definí por Romero y Gil en el medio para proteger más a los zagueros", indicó luego.