"No vamos a incorporar a nadie más, salvo que se venda algún jugador y haya que reemplazarlo en ese puesto", aseguró Juan Manuel Llop para establecer el cuadro de situación de Newell's en esta etapa de preparación final de cara al inicio de la superliga. Las palabras del DT surgen en el medio de tratativas para vender a algún futbolista y otros apellidos que fueron sondeados por la dirigencia y están a la espera de una resolución. Y dentro de este combo está presente el juez que lleva adelante el paraguas judicial, que primero debe autorizar las incorporaciones y pretendería que el club se retire del mercado de pases.

Hay una realidad económica endeble que tiene Newell's y de la cual el propio Llop no está ajeno, por eso en la conferencia de prensa de ayer indicó que "estamos en permanente contacto e involucrados porque de alguna manera somos responsables. No vamos a incorporar a nadie más, salvo que se venda algún jugador y haya que reemplazarlo. He manifestado que sería bueno solucionar las cuestiones económicas para la tranquilidad del plantel".

¿Está conforme y tranquilo con los nombres que llegaron para cubrir las bajas en el plantel? "No tomé en cuenta cuántos refuerzos son. Es el número que habíamos pensado de acuerdo a cómo íbamos a rearmarlo teniendo en cuenta la cantidad de futbolistas que se fueron. Estamos muy contentos y conformes con los futbolistas, que están con una contracción al trabajo y un compromiso muy grande que me hace ser optimista".

Durante la conferencia de prensa el entrenador también fue interrogado sobre el delantero portugués Luis Leal, quien arribó hace unos días para convertirse en rojinegro. Al respecto opinó: "Tenemos que ponerlo bien y lo vamos a hacer participar el sábado en el amistoso. Y le haremos evaluaciones físicas para no equivocarnos".