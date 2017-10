"No tengo dudas de que iremos al Mundial", aseguró Sampaoli

Jorge Sampaoli enfrentó los micrófonos luego del empate sin goles ante Perú con la firme convicción de que el equipo dará la vida el martes en Ecuador para lograr el pasaje al Mundial 2018. En las declaraciones del Zurdo no hubo reproches ni reclamos. Todo fue esperanza y confianza en el técnico casildense pese a que la selección camina por la cornisa, hoy en el sexto lugar, y con chances de quedarse sin ir a Rusia.

"Sigo confiado y esperanzado, si jugamos con la convicción con la que lo hicimos hoy (por anoche) no tengo dudas de que vamos a estar en el Mundial. La situación no es cómoda, pero la clasificación sigue dependiente de nosotros", aseveró.

Sampaoli argumentó que su esperanza "está avalada por la representación de los jugadores en el campo" y en el hecho de haber marcado "una diferencia muy grande sobre los rivales en cuanto al juego".

"Lamentablemente esta noche (por ayer) no pudimos concretar las oportunidades como ocurrió ante Venezuela la fecha pasada, pero hay que destacar que Argentina mantuvo al rival en su campo, generó situaciones de gol y eso nos alienta para lo que viene", afirmó.

El técnico casildense también comentó que los jugadores "están con rabia y bronca", pero convencidos de que "si ganan en Ecuador hay muchas chances de entrar al Mundial".

"En el vestuario hay un clima de entusiasmo y mucha convicción: si concretamos el 20 por ciento de las situaciones que se generan vamos a estar en Rusia", concluyó.

Está claro que más allá del optimismo el Zurdo en tres fechas no logró que su equipo pueda ganar.

"La cancha de Boca es para Boca"El entrenador de la selección de Perú, el argentino Ricardo Gareca, aceptó la influencia que ejerce el público en La Bombonera pero aseguró que esa presión se vive sólo cuando juega Boca, luego del empate sin goles ante Argentina: "La cancha de Boca es para Boca, pero Boca ganó y perdió campeonatos aquí. El sentido de pertenencia de Argentina no lo tiene en ningún estadio, los últimos años fue el Monumental, pero es más lo que sucede dentro del campo de juego que otra cuestión, sin desconocer la fama de este estadio", aseguró el Tigre, quien nunca ganó en esta cancha en su carrera como DT.En cuanto a la importancia del empate para Perú sostuvo: "Sacar un resultado en Argentina es difícil, aunque vinimos a ganar, no era fácil con la necesidad argentina". Y en el mismo sentido agregó: "Es la etapa definitiva y dependemos de nosotros en la última fecha, con nuestra gente y de local. No tenemos nada asegurado, enfrentamos a una selección (Colombia) que perdió y necesita ganar para clasificar, puede pasar cualquier cosa en la última fecha"."El plan que teníamos no prosperó, pero los planteamientos y estrategias son diferentes para cada partido, uno tiene la tranquilidad de que los muchachos que necesitamos siempre responden por eso resalto su actitud y entrega", finalizó.