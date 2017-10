Ni bien se consumó la derrota de ayer por 3 a 1 ante San Martín de San Juan, el referente Paulo Ferrari utilizó duros términos para catalogar el trato que hay de parte de los arbitrajes y la AFA (en cuanto a lo organizativo) para con el plantel canalla. En especial puso énfasis luego de lo que fue aquella recordada derrota ante Boca por Copa Argentina, con el escandaloso arbitraje de Diego Ceballos en 2015. Igual hay que decir que ayer el arbitraje de Juan Pablo Pompei no incidió para nada en el desarrollo ni en el resultado del encuentro.

"Después de la final con Boca (en referencia al partido definitorio de la Copa Argentina 2015) venimos sufriendo muchísimo con los arbitrajes", disparó el Loncho en la entrevista televisiva que le realizaron apenas culminó el encuentro y con las pulsaciones a mil por la derrota. Y agregó: "No sé qué pasa contra Central. Uno no quiere decir nada a veces, pero tampoco podemos callarnos siempre. Esperemos que esto cambie porque estamos jugando cosas importantes, estamos en los cuartos de final de la Copa (Argentina). Hubo fallos gravísimos en contra nuestra. Hasta nos dieron menos días de descanso antes de los partidos trascendentes. Suceden cuestiones que sufrimos. Hoy (por ayer) perdimos porque nos quedamos con jugadores menos y listo".

El equipo canalla terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Alfonso Parot y Fernando Tobio por doble amarilla y roja directa, respectivamente.

Luego de afirmar que a Central el partido se le "complicó" por las expulsiones, Ferrari destacó que sufren con los arbitrajes.

Claro que varios minutos después de terminado el encuentro, ya en la zona de vestuarios al tomar contacto con la prensa, expresó que ahora el foco "está en mejorar y en poder ganar el próximo partido porque no queremos quedar abajo en el torneo" y además confió que "la Copa Argentina es un objetivo primordial para Central. Ahora nos vamos con autocrítica y bronca".





"No capitalizamos el envión"

"Se hicieron cosas buenas y malas, por momentos sufrimos, por algo se perdió y nos vamos con mucha tristeza. Hay que saber cerrar los partidos, no supimos capitalizar el envión de haberle ganado a Boca". Así se pronunció el entrenador Paolo Montero tras la derrota de su equipo ante San Martín de San Juan.

"Con un jugador menos tuvimos un par de chances que no pudimos aprovechar, eso no es excusa. Hay que seguir laburando", agregó. "No fuimos intensos como fuimos el miércoles (en el triunfo sobre Boca por 1-0 por Copa Argentina). En el segundo tiempo empezamos dominando y luego se revirtió todo. No hay mucha explicación".

También señaló que "después de un buen triunfo el desgaste psicológico a veces se sufre. Por momentos lo sufrimos, en el segundo tiempo entramos mejor, pero ahí nos convirtieron".

Por último, el entrenador dijo sobre los arbitrajes: "No voy a hablar de los jueces, primero hay que hacer autocrítica. Tuvimos la chance del 2-0 y fallamos y los jueces no juegan".