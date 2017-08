"No se debían 25 sino cerca de 40 millones y fuimos pagando"

Los dirigentes de Newell’s a pleno vivieron una jornada en la que tuvieron que salir a dar explicaciones por la nota presentada por Agremiados, incluso el vicepresidente 1º Cristian D’Amico tuvo una fuerte discusión con un programa radial (La Red, Buenos Aires) enojado por el tratamiento de la información que “a nosotros no nos llegó. Y si es que existe esa notificación, haremos el descargo correspondiente y veremos si existen diferencias sobre lo que pagamos y lo que dicen que Agremiados reclama”. Pero en su alocución fue más allá explicando varios temas, entre ellos que “cuando con esta comisión directiva nos hicimos cargo encontramos un club con un estado económico-financiero deplorable. No se debían 25 millones sino cerca de 40 y fuimos pagando. Y gran parte de esa deuda eran primas de 2015 adeudadas a los jugadores”.

También respondió sobre las partidas de los grandes referentes Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica: “Idolos de la institución a los que estamos agradecidos por todo lo que hicieron por el club, ya que con sus salidas ayudaron a bajar el costo mensual del plantel, como nos pidió el órgano fiduciario”. Y detalló sus casos:

“Mauro tenía una cláusula de 1,5 millones de dólares de salida, la hizo efectiva y al club entró el 50 por ciento para saldar la deuda a Cruz Azul”, dijo D’Amico para seguir con el caso Scocco, quien “resignó 600.000 dólares y con el resto de la venta a River se saldó la deuda con Sunderland, al que la dirigencia anterior compró en 5 millones de dólares y sólo se habían pagado dos cuotas de 500.000 dólares cada una”. Mientras que “Maxi se fue (a Peñarol) porque era necesario bajar el costo mensual del plantel y volvió a colaborar con el club como desde el primer día que vino”.

Mientras que resaltó que “la última vez que Newell’s recibió dinero de la AFA fue el 6 de noviembre, hasta marzo no ingresó un centavo (al igual que otros clubes) y nosotros no le debemos nada a la AFA, cuando otros clubes sí adeudan entre 30 y 70 millones. Por eso el enojo es porque no se pone a todos en la misma balanza”.



¿Olvido?

Dos jugadores rojinegros que siguen en el club no habrían recibido el pago correspondiente desde Agremiados. ¿Olvido o cuestiones de transferencia por CBU?