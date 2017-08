"No nos retiramos del mercado hasta que no cierre", avisó el presidente millonario Rodolfo D'Onofrio tras estar en la firma de contrato del uruguayo Nicolás De La Cruz, sexto refuerzo para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo después de las incorporaciones de Germán Lux, Javier Pinola, Enzo Pérez, Ignacio Scocco y el colombiano Rafael Santos Borré. "Ahora tenemos un problema con el cupo y hasta que no se resuelva lo de Arturo Mina no podemos salir a buscar otro extranjero", agregó.

El traspaso del defensor ecuatoriano Mina al fútbol de Turquía se cerraría en breve, con lo cual se liberaría un cupo para otro extranjero, ya que River está detrás del lateral uruguayo Marcelo Saracchi, quien tiene apenas 19 años y actualmente es futbolista de Danubio. Zurdo, el defensor se destacó en el Sudamericano Sub 20 que ganaron los uruguayos y en el Mundial en Nueva Zelanda.

En tanto, el plantel regresó ayer de Salta tras eliminar a Atlas con un 3-0 de la Copa Argentina. Hoy se juntarán con los que quedaron en Buenos Aires y entrenarán pensando en el choque del domingo ante Instituto, en el que Gallardo presentaría la misma formación. Y del partido, el lateral Jorge Moreira dijo: "Jugamos bien el primer tiempo y no el segundo. Gallardo nos corrigió los errores y tenemos que continuar mejorando".