"No me voy conforme, pero vinimos a buscar la clasificación y cumplimos el objetivo"

El entrenador Paolo Montero reconoció que no quedó satisfecho con el papel que cumplió su equipo en el triunfo frente a Cañuelas, pero destacó que el equipo consiguió avanzar de fase. "En el manejo del partido no me voy conforme, pero vinimos a buscar la clasificación y nos vamos con el objetivo logrado",

El DT canalla también destacó el hecho de que incluyó a varios juveniles en el elenco canalla: "Había muchos jóvenes, por suerte se logró el triunfo por ellos", manifestó, al tiempo que agregó: "Me gustó mucho Alfani, viene entrenando muy bien, hizo un buen partido y estamos muy contentos con él".

E inmediatamente agregó: "En los papeles estos partidos parecen que tenés que ganarlos 4-0, pero el fútbol es así. Sabíamos que sería difícil".

Por último, sostuvo que "partidos como estos los tenés que liquidar, porque una distracción o un error te puede costar".