"No me dijeron vamosa renovar el contrato"

Maximiliano Rodríguez habló ayer con una radio de afuera de la ciudad y se pronunció distinto a lo que le dijo a Ovación en su edición de ayer el presidente rojinegro Eduardo Bermúdez sobre que ya le había ofrecido renovar el contrato por un año más. "En ningún momento me llamaron, me sentaron y me dijeron vamos a renovar por tantos años", confió la Fiera y amplió su expresión al sentenciar: "Me quedan nueve partidos y después se verá lo que va a pasar con mi futuro".

El capitán apretó uno de los botones de alarma de cara a lo que sucederá después de junio en Newell's, justo en un momento en lo que sólo está tranquilo el tema estrictamente futbolístico porque el equipo marcha segundo, a tres puntos del líder Boca, en puesto de clasificación a la Libertadores 2018, y lejos del promedio del descenso con el que había comenzado el torneo.

A la Fiera le preguntaron qué había de cierto de la frase de Bermúdez, quien había señalado que "le ofrecí un año más de contrato a Domínguez y a Maxi Rodríguez".

Y la respuesta fue: "No, no fue tan así, se dicen muchas cosas. Pero cuando vos le querés renovar a alguien lo tenés que agarrar y decírselo, y a mí me gusta que se haga de esa manera. En ningún momento me sentaron y me dijeron vamos a renovar por tantos años. Creo que fue más lo que se dijo para la prensa que para el jugador".

Entonces, tiró una frase que el presidente rojinegro deberá tomar para resolver cuanto antes: "Me quedan nueve partidos y después se verá lo que va a pasar con el futuro Maxi Rodríguez en Newell's".

Encima, en medio de esto, la situación económica en el club resta en lugar de sumar. Por eso suena fuerte que el máximo ídolo del actual plantel pronunciara que "vos entras al club y los empleados están de paro, es una situación rara, incómoda. El plantel también tiene una deuda muy importante y si bien todos lo necesitan, los más chicos son los que más sufren en este caso. Esperemos que se arregle".

Este mensaje de Maxi le dio paso a un elogio para sus compañeros y para el entrenador. "Cuando sucede esto lo más probable es que hagas una campaña de descenso, que todo sea un caos, pero hay que rescatar este grupo, que lo formó Diego (por Osella, el DT), lo formamos nosotros, la calidad humana que hay acá, un grupo que tira para adelante, que pensamos en ganar, en estar bien, en hacernos fuerte, que es lo que no da respaldo con la gente, porque si hoy no estuviésemos haciendo esta campaña no sé que pasaría en el club".

Y con relación a la campaña destacó: "Estamos muy bien, muy sólidos, ilusionados, con muchas ganas". Y agregó: "Voy a ser sincero, cuando empezó el torneo a ninguno se le ocurrió estar peleando el campeonato". ¿La razón? "El campeonato pasado no fue bueno, no encontrábamos el nivel. Nos llevó diez o doce partidos llegar a esto. Diego (Osella) armó un equipo muy sólido, que te puede gustar o no, pero que tiene mucha calidad es regular, y eso es lo que hoy nos permite estar a tres puntos del líder".

"Vamos partido a partido, que es el más importante para nosotros. Después hay que esperar que pierdan puntos6 los otros. Tenemos que hacer nuestro trabajo", cerró.

Tiene la pelota. Maxi negó que el presidente le ofreciera renovar el contrato.