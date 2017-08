La novela de Giovanni Zarfino parece encaminarse hacia el final, aunque no feliz para Newell's. "Hoy por hoy estamos tramitando los papeles para ir a España. No me dijeron nada que voy a ir a préstamo a Newell's. Danubio, en su momento, no me dio el consentimiento cuando podía ir", avisó el volante uruguayo a Ovación sobre el estado de situación de la negociación. La dirigencia leprosa anunció que esperará hasta mañana una respuesta porque Juan Manuel Llop pretende tenerlo en el plantel, aunque a esta altura los tiempos son escasos y todo conduciría a que la operación quede trunca. "Tenía el deseo de ir a Newell's, pero no se dio. Lo que tengo hoy es Extremadura. Se están haciendo los papeles para ir a allá. Eso es lo que hay hasta ahora", insistió el jugador.

La operación Zarfino arrancó complicada desde el primer contacto a comienzos de julio y con posterior anuncio de Newell's como refuerzo leproso. Precisamente esa imagen circuló con intensidad por distintos lugares y cuando llegó a Uruguay la dirigencia oriental puso el grito en el cielo. A tal punto que todo quedó en una presentación que se esfumó rápidamente porque el jugador volvió a tierras uruguayas para no regresar más. Al menos hasta el momento.

¿Cuál es la mirada de la dirigencia de Danubio sobre el futuro del futbolista? El vicepresidente de la entidad, Leonardo Goicoechea, le confió a este diario que "lo que sé es que va a ir a Extremadura. El grupo español que compró el cincuenta por ciento lo ubicó en ese club. El otro cincuenta es de Danubio. Es un pase definitivo. Si después hay un acuerdo para que vaya a préstamo a Newell's eso ya no lo sé".

El directivo contó que Zarfino aún está en Uruguay y entrenando solo y "esperando la visa de trabajo. Nosotros empezamos la pretemporada y él no trabaja con el plantel, lo hace por su cuenta porque la operación está hecha. No tenemos ni idea de lo que hace Extremadura. Si lo tendrá en cuenta, lo prestará a otro club español o a Newell's".

A mediados de julio el volante fue presentado por la CD leprosa y hasta posó con la camiseta puesta y firmando un supuesto contrato, algo que generó un gran fastidio en Danubio. "Me tiraron toda la gente encima porque acá nos decían que ocultábamos información. No había un acuerdo ni siquiera verbal. No entiendo al empresario que lo llevó y tampoco a los dirigentes de Newell's. ¡Cómo pueden ponerle una camiseta a un jugador que sabían bien que no había nada verbal ni firmado!", exclamó Goicoechea.

"Se había hablado a través de los representantes y estudiábamos un proyecto de contrato. Había cosas para modificar y hacer una contrapropuesta. Cuando trascendió lo de Newell's los españoles se enteraron por las redes sociales y vinieron a Uruguay a cerrar la operación. Ese grupo lo quería desde el año pasado y no hubo acuerdo. Y cuando vieron lo publicado viajaron a cerrar el pase en un par de días", detalló.

"Lo de la foto ya pasó. No entiendo cómo se pueden manejar así. Sin dudas que el jugador se equivocó, aunque a veces en el embale hacen cosas que no deben. Al posar con la camiseta de Newell's después cómo le explican a los hinchas si el futbolista no va. Pero bueno, son cosas que pasan", sintetizó el dirigente uruguayo.





Hasta se puso la pilcha

El 13 de julio la dirigencia leprosa anunció el arribo de Giovanni Zarfino, aunque en ese momento este medio contó que la presentación del jugador había generado sorpresa y fastidio en los directivos de Danubio. El motivo era que no había acuerdo entre las entidades y, por tal motivo, no podía ser presentado como refuerzo por una temporada.