Diego Maradona apuntó una vez más contra Guillermo Cóppola, su ex representante. El astro advirtió el apodo por el cual lo llamaron y pidió no volver a ser identificado con el mismo. "Diegote... el Diegote me afanó, muchachos. Así que no me digan más Diegote porque al decirme así me están afanando", afirmó.