No le sobra nada y cada error le cuesta muy caro

Ni la leve mejoría que evidenció Newell's en su juego le alcanzó para superar la instancia de los 16avos. de final de la Copa Argentina. No resultó suficiente, como tampoco capitalizó que jugó algo más de 20' con uno más por la expulsión de Olivarez. Este Newell's al que no le sobra nada tiene que rendir siempre. No lo supo hacer, se equivocó en los goles de Godoy Cruz y lo pagó con una derrota en el cierre del encuentro.

Toques y réplicas veloces fueron la fórmula de Newell's durante los primeros pasajes. Tan astuto y preciso resolvió que tuvo el gol en dos ocasiones antes de los 5'. Guevgeozian entró libre de marcas por el segundo palo para impactar de cabeza el centro de San Román. Burián se arrojó y la mandó al córner. De inmediato, el arquero tapó el tiro desde afuera de San Román y Fértoli conectó débil el rebote.

Semejante inicio entusiasmó. Pero de a poco le costó recuperarla. Godoy Cruz la manejó en el medio con Henríquez y dispuso de una chance propicia. Fértoli la entregó mal, Paz falló en forma grosera el cierre y Correa se fue sin oposición. Remató y Pocrnjic la tocó para desviarla.

Sarmiento la buscaba en campo rival para que desde sus pies naciera la jugada que marque el desequilibrio. Llegó cuando promediaba el segundo tiempo, aunque fue con una colaboración involuntaria. Sacó un centro rasante y el defensor Galeano se tiró al piso y la metió contra su arco.

Newell's tenía la ventaja y encontraba la manera de aproximarse. Sarmiento la dominaba y tocaba. Torres, por momentos una pesadilla para Angileri, y Fértoli permitían abrir el juego. Guevgeozian aguantaba y descargaba. Simple, la Lepra insinuaba que podía.

Pero pagó caro un error similar al gol que le convirtió Unión en la Superliga. Quedó mal parado en un contraataque y Godoy Cruz no lo desperdició. Correa la entregó a la derecha para la corrida solitaria de Felipe Rodríguez y su disparo cruzado se metió.

Había que asimilar el tanto en contra. Newell's tuvo algunas aproximaciones por los costados, aunque no anduvo fino en el último tramo. La mejor fue una triangulación por izquierda que Fértoli puso por arriba y Guevgeozian cabeceó a las manos de Burián.

Los toques justos de Leyes y su sentido de ubicación justificaron su inclusión desde el inicio, aunque le falte actividad. Un pase largo suyo en la apertura del segundo tiempo encontró a Guevgeozian con la defensa del Tomba a contrapierna. El armenio no la finalizó del mejor modo y la pateó al medio donde estaba el arquero.

El juego se deslució en ese período. Las jugadas no eran bien resueltas. Newell's no asoció a sus futbolistas, tal cual sucedió durante determinados momentos de la etapa anterior. Entonces dependía de intentos individuales. Godoy Cruz padecía otro tanto.

El codazo de Olivarez y la correspondiente expulsión alteró los planes del equipo tombino. Entró el defensor Cardona y se fue el delantero Correa. Quedó con un solo punta, el Morro García. Juan Manuel Llop movió el banco para manejar mejor la pelota y jugar con mayor decisión en ofensiva.

Así fue que Elías le cedió su lugar a Figueroa. El recién ingresado tuvo la victoria cuando la abrió para Tevez y la recibió de frente al arco. La tiró muy alta. Minutos antes fue una gran reacción de Burián la que evitó que Paz anote de cabeza tras un córner. El Tomba se resignaba a una contra. La encontró y le dio sus frutos. Newell's volvió a marcar mal, Angel González se la dio al Morro García a espaldas de los marcadores, con un jugador leproso que quedó enganchado y lo habilitó. El atacante definió abajo para la victoria.

La desazón de Newell's no tenía consuelo. Había sido levemente superior, estuvo más cerca y quedó afuera de la Copa Argentina.