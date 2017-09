"No hay posibilidad de que renuncie", aclaró Bielsa

Marcelo Bielsa afirmó ayer que "la única posibilidad" de dejar Lille, a raíz de los resultados adversos en la liga francesa, es que lo cesen. "La única posibilidad de que deje de trabajar aquí es que me cesen. Y eso no depende de mí", aseguró un enérgico Loco en conferencia de prensa en la previa del partido de mañana, como local, ante el escolta Mónaco, por la séptima fecha del torneo. Asimismo, Bielsa consideró "una imprudencia" que se maneje la chance de su dimisión porque cree "fuertemente" en el proyecto que inició esta temporada. "No me iré aunque tengamos que luchar por la permanencia durante todo el campeonato", continuó el entrenador molesto con

algunos periodistas después de que en una pregunta

se relacionara su deseo de

seguir en Lille y su abrupta marcha de Marsella. Y reiteró: "No hay ninguna posibilidad de que renuncie al puesto. Asegurar eso es un acto de imprudencia. Tengo una confianza tan grande en este proyecto que, por lo que de mí depende, voy a continuar trabajando con más esfuerzo todos los días". Lille acumula cinco puntos en seis partidos disputados, con un triunfo,

dos empates y tres derrotas.

Y está en zona de descenso.