Mucha agua corrió bajo el puente en las últimas semanas en el mundo Newell’s, más que nada en lo referido a la compleja situación económica que atraviesa el club del Parque. La reciente asamblea del miércoles 11 de octubre que se desnaturalizó, la injerencia del juez Fabián Bellizia en el manejo de la tesorería, el rumor surgido en Buenos Aires sobre la sanción que podría caberles a los rojinegros en cuanto a una hipotética quita de puntos por el bendito libre deuda que Agremiados firmó y luego desconoció, la participación que podrían tener algunos socios “notables” para colaborar con la entidad, la factible venta de jugadores que recién están dando sus primeros pasos en la máxima categoría, la inminente finalización del hotel de Bella Vista y el análisis de la campaña del Chocho Llop al frente del equipo, fueron los temas que desmenuzó el prosecretario leproso Juan José Concina, en una extensa charla mano a mano que le concedió a Ovación. Un alto directivo tenía que entregar la respuesta oficial sobre el delicado presente que atraviesa el club del Parque y ayer apareció una voz calificada para responder punto por punto los temas que dominan la agenda leprosa.

Las frases fueron directas para contestar cada uno de los temas. No hubo rodeos, ni excusas. “Nada de lo que pasó en la última asamblea fue provocado por el oficialismo”, aseguró Concina en referencia a los incidentes que hubo en el estadio cubierto en la convocatoria a los socios. “Estamos trabajando para empezar a generar ventas de jugadores que nos permitan obtener recursos extraordinarios. Un club de fútbol es una fábrica de jugadores”, sentenció el dirigente. Además expresó que “Newell’s no será intervenido por la Justicia y que la relación con Futbolistas Argentinos Agremiados es excelente”. Por su parte, desacreditó una hipotética sanción de parte del tribunal de disciplina de la AFA por lo que fue el libre deuda al 30 de junio que exigía la Superliga: “Se pagó todo y la deuda reclamada está en cero. No hay ningún tipo de riesgo de quita de puntos”.

Entre los conceptos salientes, también confió en que “la comisión directiva está unida y que sacará al club adelante”. Mientras que adelantó que “estamos abiertos a que si hay buenas intenciones podemos sumar aportes en el plano económico y financiero, a través de ideas y con recursos. Siendo hinchas de Newell’s y con intenciones valederas bienvenidos sean. Se vienen decisiones estratégicas importantes para salir adelante”. Fue un jugoso ida y vuelta de preguntas y respuestas. Concina habló de todo.

¿Cómo vivió la última asamblea el oficialismo, en la que se registraron algunos hechos lamentables y hubo ciertos socios que salieron muy disgustados? ¿Cuáles son los pasos a seguir en ese punto?

Estuve en la asamblea y hubo algunos disturbios. Cuando se llama a votación para ver quién presidía la asamblea, si era el oficialismo o los otros grupos que hacen política dentro del club, fue muy clara la votación favorable al oficialismo. No conforme con eso, algunos grupos pidieron que se vuelva a votar. Se pidió que la gente se posicione en lugares según el voto positivo o negativo y ahí quedó claro que seguía con ventaja el oficialismo. A partir de ahí se hizo difícil controlar a la gente cuando se reacomodaron y voló la primera silla.

Igual ver escenas de desmanes en una asamblea luego de tanto luchar para que retorne la democracia al club no es una situación grata para nadie.

Francamente para nosotros lo que pasó no es una situación para nada grata. No pretendíamos que la asamblea se desarrolle de esa manera. Pero se dio así y claramente nada de lo que pasó fue provocado por el oficialismo.

La oposición había propuesto ir a un cuarto intermedio para analizar en detalle la memoria y balance y hasta dijeron que tuvieron charlas previas con la comisión en este sentido para acordar esta medida. ¿Fue así?

Creo que gente de algunas agrupaciones pretendían este cuarto intermedio sabiendo que a lo mejor no ganaban la presidencia de la mesa con votos. Por eso buscaron el cuarto intermedio. Hay que decir que una semana antes de la asamblea hubo una reunión en IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) en la que el oficialismo solicitó tener una semana más de tiempo para terminar el balance, pero gente de otras agrupaciones no lo aceptó. Entonces por un lado no nos dieron tiempo a nosotros y por otro querían un cuarto intermedio. Creo que el arco opositor también estaba dividido en los planteos. Para nosotros se aprobó el balance, pero se expedirá al respecto IGPJ y creemos que será la semana que viene

Si no consideran válida la asamblea desde la IGPJ, ¿qué hará el oficialismo?

Nosotros creemos que fue totalmente válida, pero en caso contrario apelaremos y llevaremos la situación a la Justicia.

Los opositores remarcaron que la persona encargada de supervisar la memoria y balance, el auditor externo que Newell’s contrató, no había avalado el informe. ¿Qué podés decir al respecto?

Esto es un tecnicismo. La memoria y balance siempre se somete a votación de los socios por más que el auditor se abstenga de dar un dictamen. El auditor firmó el balance, pero se abstuvo de dar un dictamen positivo o negativo. Pero esto no es un argumento para que no se pueda aprobar el balance. Porque son los socios lo que deben hacerlo en los clubes.

En líneas generales el balance dio un déficit de unos 41 millones de pesos, ¿esto a que se debe?

Da negativo, primero, por las deudas que hay que afrontar y después porque hace cuatro años que no se transfieren jugadores. Y un club se sostiene con ventas extraordinarias. Y al no tenerlas te aumenta el pasivo, eso es claro y por eso hoy estamos trabajando para empezar a generar ventas. Está la cuota social, la televisión, pero hay que generar recursos fuera de eso.

¿El juez Bellizia les recomendó a ustedes la venta de algún jugador para generar recursos?

Hay intenciones de un club de comprarnos un jugador y se está trabajando en eso. Si se venden un par de jugadores por mercado el club estaría equilibrado y esa es la idea. Tal vez con una buena venta también se solucionan los problemas. Hay perspectivas porque en el plantel tenemos el 60 por ciento de juventud. Y hay chicos muy interesantes que seguro se van a vender.

Franco Escobar es uno de los jugadores vendibles. ¿Lo quiere el Atlanta del Tata Martino de Estados Unidos?

Puede ser. Estamos trabajando.

¿Newell’s es viable desde lo económico? Porque el socio está muy preocupado con esta situación.

No tengo dudas de que sí. Un club de fútbol es una fábrica de jugadores. Y vive de la transferencia de sus futbolistas.

Hasta hace poco estuvieron en el plantel estrellas consagradas como Maxi Rodríguez, Scocco y Formica. Ahora deben darle tiempo a los chicos del club para que se consoliden. Eso lleva tiempo.

Nosotros tuvimos que tomar la decisión de hacer el recambio del plantel, en especial por la situación económica del club. Entonces tuvimos que reducir el presupuesto mensual del fútbol y es lógico que si respondo como hincha me gustaría que los tres estén jugando acá. Pero como dirigente desde la viabilidad económica lo mejor era que los chicos de abajo tengan la posibilidad de mostrarse y cotizarse. Claro que en lo deportivo es un riesgo que se corre, porque sabemos que la experiencia suele garantizar resultados y que la juventud por ahí requiere de otros tiempos. El Chocho Llop está haciendo un muy buen trabajo y promoviendo a los jugadores de la cantera. El DT asumió ese riesgo.

La semana pasada el juez Bellizia se reunió con la comisión directiva en el club. ¿Cómo fue el encuentro?

Más que una reunión de juez a dirigente fue una mesa de café. El juez es el primer interesado junto a nosotros de que Newell’s funcione. Trabajando en conjunto vamos a sacar al club adelante.

¿Qué autocrítica hacen sobre la decisión del juez de controlar la tesorería?

Como todas las personas que toman decisiones nos podemos equivocar. Esta es la autocrítica para dentro de la comisión directiva. A nosotros en un punto también nos sirve que el juez participe de las decisiones.

El hincha también tiene miedo que se intervenga el club. ¿Ese panorama a ustedes los preocupa?

No. La verdad que no. Trabajando desde adentro sabemos que las cosas van a salir adelante. Newell’s no será intervenido.

La situación con Agremiados sin duda que los desgastó muchísimo. Sobre todo por el libre deuda que el gremio siguió reclamando y por el tema de Joel Amoroso.

La relación con Agremiados quedó excelente. De hecho uno tiene contacto diario con Sergio Marchi y su gente. Es lógico que como en toda situación de negociación se genera un desgaste para ambas partes, pero lo importante de todo esto es que siempre estuvo el espíritu de los dos lados de que los problemas se iban a resolver. Pudimos sostener el patrimonio del club sin perder el pase de Amoroso. El problema de la dilación del conflicto con el gremio fue un error humano de la tesorería de Agremiados, pero nos volvimos a sentar, conciliamos los números que había que saldar y cumplimos con nuestra parte.

La AFA les dio cinco días para que aclaren la situación del libre deuda que se exigía antes del inicio de la Superliga.

Todo lo que se empezó a hablar sobre la supuesta quita de tres puntos es un rumor y no podemos analizar la situación sobre un trascendido. Estuve en contacto con Mariano Elizondo (CEO de la Superliga) y me dijo que la Superliga no pidió absolutamente nada respecto a la quita de puntos, eso está muy claro. Además la quita de puntos sería en función de la falta de pago y Newell’s pagó. Por una cuestión formal el tribunal de disciplina de AFA está obligado a trabajar en el expediente de la negociación Agremiados, Newell’s, AFA y Superliga y resolverlo. Es por el libre deuda al 30 de junio, que se pagó y está en cero. No hay ningún tipo de riesgo de quita de puntos. Con Elizondo tenemos una relación excelente.

Los empleados amenazaron con hacer un paro el domingo que viene en el partido ante Chacarita en caso de que no cobren la totalidad del sueldo de septiembre (hasta ahora cobraron la mitad del salario). ¿Se puede resolver esta situación de manera favorable?

Nosotros con los empleados priorizamos que estén al día, algo que también nos manifiesta el juez. Después las versiones de paro pueden estar, pero vamos a arreglar esta situación con la tesorería. De nuestra parte vamos a hacer el máximo esfuerzo para pagar. Y con los jugadores estamos al día, algo que nos exige la Superliga.

¿Cómo está la relación entre los integrantes de la comisión directiva?

La comisión directiva está unida. En caso contrario sería difícil sacar el club adelante.

¿Puede ser que estén convocando a socios notables para que aporten ideas y se sumen al proyecto de sacar adelante a Newell’s?

Siempre es bueno incorporar a gente que tenga ideas que nos ayuden. La idea está. La intención en el corto plazo es hacer una mesa de notables e invitar a socios de diversas agrupaciones que quieran venir a trabajar para Newell’s. El perfil de las personas que queremos que nos ayuden es el de Luis Facciano. Todavía no hay nada concreto, pero está la intención y los contactos. Hay gente interesada en apoyarnos. La comisión directiva tiene la actitud de abrirse. Es el momento de tomar decisiones muy importantes. Igual aún de manera oficial no hay nada resuelto.

¿Qué abarca tomar decisiones importantes?

Uno mira el panorama y hay una situación económica que requiere tomar decisiones importantes. Por ejemplo generar recursos para salir a flote. Aún no hay nada concreto ni definido. Pero estamos abiertos a que si hay buenas intenciones sumemos aportes en el plano económico y financiero, a través de ideas y con recursos. Siendo hinchas de Newell’s y con intenciones valederas bienvenidos sean. Se vienen decisiones estratégicas para salir adelante.