"No hay nada definido", aclaró el DT canalla Leo Fernández

Feliz. Orgulloso de sus jugadores. Satisfecho con la producción de sus muchachos ante un rival de experiencia y en rodeo ajeno. Así estaba Leonardo Fernández, el entrenador de la reserva canalla que anoche se quedó con la final de ida de la Copa Santa Fe en la Perla del Oeste, con el golazo en tiempo agregado de Agustín Coscia. "Estoy conforme con el resultado, hicimos las cosas de manera muy prolija, claro que siempre hay cuestiones para corregir pero nos llevamos un gran triunfo, aunque todavía no hay nada definido", expresó el técnico auriazul.

En cuanto al nivel del rival, el DT canalla manifestó que "sabíamos que ellos tienen jugadores de mucho recorrido y experiencia. Los duelos en todos los sectores de la cancha fueron parejos. Nuestra principal virtud fue que desde el orden pudimos quedarnos con un buen resultado y ahora hay que preparar el partido de vuelta en el Gigante".

En referencia a los últimos minutos del juego, donde justamente llegó el gol de Coscia, el DT confió: "Ya en el final creo que habíamos cerrado el partido. Pero igual no queríamos perder el último ataque y por suerte pudimos embocarla. Todo salió muy bien por el gran esfuerzo de los chicos".

En cuanto a lo que viene, Leo manifestó que "falta mucho camino por delante. Restan 90 minutos muy duros y ante un rival de mucha jerarquía. Rafaela es un equipo muy duro, está bien preparado y es un plantel que sale jugando con criterio desde el fondo. Esperemos que no los hayamos hecho enojar (risas). Por suerte los chicos están muy bien y ahora el objetivo es poder quedarnos con esta copa muy linda que tanto nos gusta jugar".

"Siempre decimos que la idea es que estos chicos le puedan servir a Paolo Montero. Nosotros estamos a disposición de él, siempre dispuestos a ayudar y para aportar lo que nos pida la primera división", concluyó feliz Leo Fernández.



Primera vez para cuatro canallas



Cuatro jugadores de Central firmaron planilla ayer por primera vez en la presente edición de la Copa Santa Fe. Son los casos de Luciano Recalde (fue titular), quien viene de un préstamo de Villa Dálmine, su hermano Matías, Jonatan Cardozo y Renzo Reynaga. Estos dos últimos ingresaron en el complemento.