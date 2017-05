No hay 225 para nadie

Se sabía que Marco Ruben no iba a estar el domingo ante San Lorenzo. El cuerpo técnico canalla había tomado la decisión de no solicitar el artículo 225 por Marcelo Miño, pero tal como anticipó Ovación en su edición de ayer, el pedido era inviable porque un jugador de campo no puede reemplazar a un arquero y viceversa. Así lo establece una reglamentación del comité ejecutivo que data de 2007 (en el boletín 4047 del 31 de julio de ese año). Esto fue lo que le informaron la noche del martes a la dirigencia auriazul y lo que le ratificaron ayer, luego de las averiguaciones que hicieron en la AFA. Ahora lo más importante pasa por lo que pueda pasar en el Nuevo Gasómetro con los jugadores que están al límite de amarillas, ya que cualquiera de ellos que sea amonestado (o si hay algún expulsado) no podrán jugar el clásico ante Newell's. Sobre esto fue puesto al tanto ayer mismo Paolo Montero.

Durante la semana pasada, Montero y los dirigentes manejaron la posibilidad de pedir el artículo 225 para Ruben porque en la charla que mantuvieron con Gustavo Lorenzo, gerente de relaciones institucionales de la AFA, les fue informado que podían hacerlo. Pero en el medio sin dudas hubo un malentendido y hoy la situación es distinta.

José Luis Fernández (ayer fue operado, ver aparte), Cristian Villagra, Gustavo Colman, Washington Camacho y Germán Herrera son los jugadores que están en capilla con las amonestaciones. Todos ellos deberán cuidarse de cara a Newell's. El único futbolista que en caso de ser expulsado podría jugar el clásico es el Ruso Rodríguez.