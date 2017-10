"No creo que cambie"

La organización de la Copa Argentina digitó que la semifinal entre Central y Atlético Tucumán se dispute en Formosa, el próximo viernes 10 de noviembre. No obstante, las autoridades del Decano le confiaron a Ovación que ya pusieron al tanto a las autoridades correspondientes sobre el posible cruce de hinchas (ver aparte). A la vez, el vicepresidente segundo canalla, Ricardo Carloni, le confió a este diario: "No creo que se cambie la plaza" porque la provincia ya había adquirido de antemano el cruce .

¿Se puede cambiar la sede?

No creo. En principio hubiésemos preferido otra sede, pero por la distancia para nuestra parcialidad. El tema es que nos informaron que la provincia ya había adquirido la plaza y que River no podía volver porque ya había jugado ahí en la instancia anterior. Por lo tanto, lo que hablamos fue el hecho de la seguridad, porque hay un tramo en el que se transita una sola ruta y se pueden encontrar la gente de los dos equipos. Nos dijeron que tomarían las precauciones del caso.

¿Lo consideran un hecho peligroso el tramo de ese trayecto que une Chaco

con Formosa?

Creemos y confiamos en que la seguridad de la organización será buena y no habrá ningún incidente. Incluso nos informaron que están estudiando la posibilidad que Atlético vaya por una ruta alternativa. En realidad, no sé bien cuál fue el planteo de los tucumanos porque cuando salió la plaza hablamos sobre jugar allá y le comuniqué que era imposible cambiar de sede porque la provincia ya había adquirido la plaza de Formosa.

Entonces no hay manera

de mover la plaza.

No hay posibilidad de modificarla. Al menos así nos dijo en su momento la organización de la Copa Argentina. Lógicamente ellos están evaluando todo para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y nosotros, como dirigentes de Central, también queremos llevar un mensaje de tranquilidad para nuestros hinchas. Hoy digo que no creo que se pueda modificar la sede.

¿Hablaste de nuevo

con el presidente de

Atlético Tucumán?

Sí, justo hoy (ayer) hablé con Mario Leito y me planteó esta inquietud. Pero el responsable de la seguridad es la gente de la Copa Argentina. Igualmente quedamos en vernos el miércoles (mañana) para charlar de esto y de la Superliga. Pero no veo viable que se cambie la plaza en este momento. Está todo dado para jugarlo en Formosa.