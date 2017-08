Nicolás Silva, otro delantero que interesa como refuerzo

Newell's sigue tratando de completar el plantel. Y ayer surgió el nombre del delantero Nicolás Silva (27 años), de último paso por Colón. Según voces confiables hay charlas, pero aún no está cerrada la operación. Igual es un jugador que le interesa al Chocho Llop y Newell's buscará seducirlo. En tanto, se terminó la novela de Giovanni Zarfino. Ayer el propio volante uruguayo anunció que este no es el momento para llegar a Newell's, a pesar de que estuvo en Rosario y se puso la camiseta rojinegra. Tampoco aceleraron por Jonathan Barboza. En tanto, ayer firmó contrato por tres temporadas el juvenil Leonel Ferroni. Mientras que si bien al club aún no llegó una oferta concreta, Racing está tras los pasos de Milton Valenzuela y Joel Amoroso concitó las miradas de Vélez, Belgrano y Toluca.