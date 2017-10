Ni de penal: Marco Ruben sigue con la sequía goleadora

Marco Ruben no pudo cortar con la racha de goles y sigue con la sequía de gritos. Otro partido más sin convertir y en esta ocasión tuvo la chance para cerrarla, pero cuando la historia viene torcida suceden cosas como las de ayer y su remate fue contenido por Leonardo Burián para llevar a 892' sin marcar. Y vaya que lo extraña este Central que aparecía deshilachado y que anda a los tumbos en la Superliga, aunque ayer hizo historia en la Copa Argentina al dar vuelta un partido tremendo con el Tomba.

El atacante suma diez encuentros sin mover la red y el canalla extrañó su poderío en la definición. Ayer tuvo la posibilidad de cortar con la sequía cuando a los 38' se encargó de un tiro penal. Si bien fue esquinado, bajo y a la derecha del guardavalla, el uno adivinó el lugar y se quedó abrazado a la redonda. Para que Ruben mirara hacia el cielo y maldijera una y otra vez su sequía goleadora.

Aquel gol que marcó el 14 de mayo del presente año, nada menos que ante Newell's, fue el último grito intenso que pegó el goleador auriazul y después pasaron diez partidos sin lograr vulnerar arqueros. Es mucho tiempo, más de cinco meses sin mover una red rival, demasiado para un jugador que vive de las conquistas y cuyo equipo depende mucho de ellas. Los goleadores son así y las malas rachas, cuando aparecen, a veces son difíciles de frenar. Ayer, en el momento que más lo necesitaba Central, no pudo cumplir con el objetivo. Por suerte para el delantero aparecieron otros compañeros para cambiar la historia de un duelo tremendo.

El de ayer no era un cotejo más. Era uno que no sólo definía el pasaporte a la siguiente fase, sino que sentenciaba la continuidad o no de Paolo Montero. Los jugadores necesitaban una victoria para tapar el flojo andar en la Superliga, mantener encendida la llama de la ilusión en la copa y ratificar al uruguayo en el cargo. Y lograron esa meta.