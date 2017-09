El esquema de juego no cambia, al menos de arranque: línea de cuatro conocida y repetida en los dos primeros partidos oficiales al mando de Llop (el 1-1 con Unión y la caída agónica 1-2 con Godoy Cruz), con San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela defendiendo el arco de Pocrnjic. En el mediocampo dos jugadores de contención (sólo repite Jalil Elías) y tres atrevidos con la mirada en el arco de enfrente, los mismos que jugaron con los mendocinos, pero solamente Fértoli lo hizo ante el tatengue. Arriba uno solo, distinto, con otras características técnicas que son las que pueden hacer cambiar el juego de Newell's: debut absoluto de Leal por el lesionado Guevgeozian. El once de Newell's que se presentará en cancha de Huracán, esta noche a las 21.05 y con arbitraje de Mauro Vigliano.

Un partido frente a un equipo dirigido por Gustavo Alfaro que le planteará al de Llop un juego de mucho movimiento en mitad de cancha a la espera de aprovechar el momento que entre en escena el gran delantero goleador del equipo quemero: Wanchope Abila.

Ese jugador al que tendrá que prestarle la mayor atención la defensa leprosa, sobre todo los centrales Bianchi y Paz, que deberán encimarlo para no dejarlo mover en ese terreno peligroso que es el área. Claro que no deberán descuidar tampoco al ex delantero canalla Fernando Coniglio, quien viene de buenas actuaciones en Olimpo antes de aterrizar este torneo en Huracán.

Pero seguramente el partido se empezará a definir en la poblada zona media, lugar en la que Brian Sarmiento deberá tomar la batuta y combinar hacia los costados con sus laderos Torres y Fértoli. Este último es a quien le gusta probar su buen remate al arco y el atrevimiento a meterse en zona de gol, lo que lo llevó a convertir tres tantos en el torneo pasado: dos en el 3-2 a Olimpo y el otro en el 1-1 a Lanús, en las fechas 26 y 28.

Enfrente el que puede complicar es Romero Gamarra, el distinto de un mediocampo más metedor, propio de los equipos de Alfaro. A quien encimarán Elías en una zona y el debutante en el torneo Nery Leyes (jugó en Copa Argentina).

Y mirando otra vez hacia el ataque leproso, la incógnita es ver cómo se moverá Leal, quien no se quedará en el área esperando el pelotazo sino que buscará lugar para explotar su potencia.