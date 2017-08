Newell's contrató ocho jugadores y hoy serán presentados ante la sociedad leprosa. Muchos emigraron y otros tantos arribaron con el fin de conservar un plantel renovado de cara a la próxima temporada de la mano de Juan Manuel Llop. En el medio de esta realidad hay cuestiones que mantienen en vilo a la institución porque necesita la habilitación del juez Fabián Bellizia y, a la vez, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, criticó con dureza a la dirigencia leprosa diciendo que "Newell's tiene una coadministración judicial, pero les debe a 35 jugadores y trajo ocho más". Dentro de este contexto existen algunas preguntas que son necesarias poner sobre la mesa del análisis. ¿El magistrado entregará la venia para habilitar a todos los futbolistas que llegaron? ¿Por qué Marchi vino a Rosario y puso el grito en el cielo por la deuda que mantiene el club —no es el único— con los jugadores? ¿Cuál es el núcleo central de esta puja con tintes políticos?

Hace rato que la Lepra está nadando en aguas turbulentas y no precisamente por los resultados deportivos, sino por la cuestión económica. Esa que lo hizo transitar por complicaciones de toda índole y de la que aún está tratando de salir. La dirigencia aplicó la limpieza con el fin de bajar los costos y, a la vez, introducir una renovación en el vestuario, de donde partieron figuras y nombres importantes como Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco, Mauro Formica y Sebastián Domínguez. No le salió barato, todo lo contrario. Esa deuda sólo la podrá pagar en la superliga con buenos resultados, que son los que siempre calman cualquier cuestionamiento.

Primera cuestión

El lunes Marchi llegó de manera sorpresiva —algo que anticipó Ovación— al predio de Bella Vista. La idea era charlar con el plantel por la deuda que el club mantiene con los jugadores. Agremiados sostiene que alcanza los 24 millones de pesos y desde el Parque afirman que ronda los 20, pero más allá de esto lo llamativo para los dirigentes fue el arribo del sindicalista. "¿Por qué Newell's? ¿No hay otros clubes que están en la misma situación", es la pregunta que se siguen haciendo los rojinegros y sostienen como respuesta que "en todo esto hay una cuestión política. La entidad es utilizada como arma para pelear contra la superliga. Marchi tuvo apoyo de algunos jugadores que ahora no están".

Hay una lectura que hacen internamente los dirigentes cuya conclusión es clara. Al menos en el pensamiento que tienen en torno a esta puja entre el club y Agremiados. "Newell's es utilizado con el fin de atacar a la superliga. Meten presión porque hay muchos presidentes que están enojados con Marchi", dijeron las diversas fuentes ñulistas.

Por supuesto que Newell's es moroso. Está en la lista de clubes con deudas con jugadores, aunque la dirigencia sostiene que "la comisión de la superliga apoyará a Ñuls para solucionar el tema. El problema es que hay un reclamo en conjunto y no se puede ir pagando de manera individual. El reclamo es para que se pague todo junto y eso se va a realizar antes del arranque del torneo".

¿Por qué vino Marchi? ¿Por qué a Newell's? Las preguntas se repiten y rebotan en cada rincón leproso con mucha intensidad. Y la respuesta que aparece desde la dirigencia es contundente: "Es una cuestión política. Newell's está siendo utilizado contra la superliga".

Segunda cuestión

Del Parque se fueron muchos jugadores, pero llegaron otros tantos. Ocho para ser más precisos, que serán presentados hoy al mediodía. Las incorporaciones aún no recibieron la venia judicial y habrá que ver lo que determina el magistrado una vez que Newell's presente el detalle pormenorizado de los nombres que arribaron, los costos de las contrataciones y los sueldos que percibirán. En Newell's dicen que "todo está dentro del presupuesto y no habrá inconvenientes para que tengan el okey y Llop los pueda utilizar".

Mientras Newell's espera habilitar las incorporaciones, en el radar está la misión de resolver la deuda con FAA para no tener problemas.