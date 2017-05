La ilusión de Newell's vuelve a ponerse en movimiento. El valiente equipo de Diego Osella tiene hoy una parada bravísima en la visita a Parque Patricios para verse las caras con Huracán. Los rojinegros llegan entonados desde lo futbolístico, ya que el fin de semana pasado golearon 3 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata y así pudieron limar la distancia con Boca a apenas tres unidades. Por eso hoy una victoria ante el Globo les servirá de catapulta hasta la cima de las posiciones, al menos hasta que mañana los xeneizes reciban a Arsenal. Pero lo prioritario es que la Lepra haga exclusivamente su trabajo, sin prestar atención a lo que pueda ocurrir en las otras canchas, tal cual viene haciendo con rigurosidad desde que arrancó el torneo. En este sentido deberá mantener la seguridad defensiva (lleva 410 minutos sin que le conviertan goles) y a la vez en materia ofensiva consagrarse a la inventiva del magnífico tridente: Maxi-Scocco-Formica, los dueños de casi todos los goles rojinegros. Newell's va por otro paso al frente en su sueño de codearse con la gloria.

El triunfazo leproso en la visita a Aldosivi tuvo el condimento de haberse conseguido con los jugadores y el cuerpo técnico unidos a muerte en pos de sobreponerse a la delicada situación económica que transita el club. Fue con un viaje desdoblado, por cielo y tierra, hasta La Feliz. Y con "ropa propia" de los jugadores en señal de solidaridad con los empleados que estaban de paro y también para evidenciar su descontento con la dirigencia por el propio atraso que había con el plantel. La victoria en Mar del Plata tuvo la fuerza de una reivindicación en todo sentido, donde evidentemente el grupo dejó en claro que está unido como una roca y que lejos de amilanarse ante la adversidad se potencia.

Esta semana las aguas fueron volviendo a su curso. Porque apareció el dinero para los empleados y también se achicó la deuda con el plantel. Sin embargo, el capitán rojinegro, con los pies sobre la tierra, expresó que "cuando hay problemas serios en un club lo más probable es que hagas una campaña de descenso, que todo sea un caos, pero hay que rescatar este grupo, que lo formó Diego (por Osella, el DT), lo formamos nosotros, la calidad humana que hay acá, un grupo que tira para adelante, que pensamos en ganar, en estar bien, en hacernos fuerte, que es lo que no da respaldo con la gente, porque si hoy no estuviésemos haciendo esta campaña no sé qué pasaría en el club". El realismo de la Fiera simboliza el sentimiento que invade al vestuario leproso.

También tomó la palabra Nacho, que en referencia a la pelea de arriba expresó: "Acá el que pierde dos partidos seguidos lo pasan dos o tres equipos y de pelear el campeonato podés hasta quedarte afuera de la Copa Libertadores, por eso no nos tenemos que descuidar". En sintonía con el goleador estuvo el DT Osella: "Está Boca arriba de todo. Después venimos nosotros con un grupo de equipos importantes, como son River, Racing, la arremetida de Colón, que es el más efectivo del año, el buen momento de Independiente y hay que ver cómo reaccionan Estudiantes y San Lorenzo. Hay varios que estamos en la lucha. Me imagino que la puja va a empezar a tener un poquito más de definición a partir de las próximas cuatro fechas, incluida esta y tres más en las que hay cruces importantes entre todos nosotros, con el clásico incluido".

Así llega Newell's hoy al Palacio Tomás Ducó. Con viento a favor desde lo futbolístico y con un grupo compacto a la hora de reclamar lo que le corresponde. No la tendrá fácil con un Huracán, que tiene al fantasma del descenso pegado a su espalda. Por eso la Lepra deberá ratificar su paso triunfal fuera de casa. Contra Aldosivi hizo fácil en el segundo tiempo, lo que en el primero le resultó más que complicado. Hoy deberá tomar la iniciativa de arranque, ya que el Globo tiene jugadores que con la pelota en los pies son ambiciosos y pueden hacer daño. Osella pone los once de memoria y va por más.