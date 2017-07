En Newell's esperan para el martes las concreciones para que se sumen como refuerzos el volante Brian Sarmiento y del defensor uruguayo Mathías Abero. También tomó fuerza ayer, según confió la dirigencia rojinegra, la chance concreta de repatriar a Mauricio Sperduti.

Respecto a Sperduti, de último paso por Banfield, la dirigencia es muy optimista con su llegada. "La semana que viene podría estar todo definido", dijeron desde Newell's. Igual, desde el entono del jugador, hay mayor cautela y esperan que llegue la propuesta formal. El Gordo ve con buenos ojos regresar. Tuvo un buen torneo en Banfield, donde concluyó su préstamo.

Está claro que Newell's está detrás de jugadores que puedan llegar a préstamo y sin que el club del Parque deba realizar grandes erogaciones debido a la delicada situación económica de la tesorería. Esta es la exigencia judicial para lo que viene.

La realidad es que entre las múltiples gestiones que abrió la directiva está muy avanzado el arribo de Brian Sarmiento, el volante ofensivo de último paso por Banfield. El mediocampista creativo es rosarino y fanático de Newell's. "Todavía no cerré con nadie. Soy de Newell's y amo esos colores. Ya lo dije en varias oportunidades. Es cuestión de que me llamen y arreglemos. No tengo problemas en ir a Newell's porque es un club grande y si tiene dificultades en algún momento se tienen que arreglar", confió Brian.

El presidente rojinegro Eduardo Bermúdez habló con el jugador y le manifestó el deseo de traerlo a Newell's, propuesta que el futbolista tomó con gran satisfacción. "Está casi cerrada su llegada", le ratificaron anoche a Ovación desde la dirigencia del Parque.

También hay mucho optimismo con respecto al volante izquierdo Mathías Abero, que el martes estaría en Rosario para hacerse la revisión médica y firmar su contrato con Newell's, a préstamo por una temporada. El uruguayo de 27 años tuvo su último paso en Atlético de Rafaela.

También están en el radar leproso el arquero de último paso por Quilmes César Rigamonti (30 años), que volvió a Belgrano tras el préstamo en el cervecero. Newell's ya se comunicó con Belgrano y ahora deberá seducir al arquero para que sea la opción de Luciano Pocrnjic. Igual tiene varias propuestas para su futuro profesional. Y otro futbolista que está en la lista de Llop es el defensor uruguayo que milita en Peñarol, Ramón "Cachila" Arias (24 años).

Así está hoy la agenda leprosa de refuerzos en cuanto a los jugadores pretendidos. Con Brian Sarmiento y Mathías Abero muy cerca de finiquitar su llegada esta semana y con Mauricio Sperduti como una alternativa más que potable.

Acordó con Cali y faltan detalles

La página oficial de Deportivo Cali de Colombia anunció ayer que Néstor Moiraghi firmó un precontrato con la entidad y en este contexto el Chino seguiría su carrera en el fútbol cafetero.

Es más su representante, Ignacio Vidal, expresó en el diario As de Colombia, que "Moiraghi llegará con un contrato por dos años y a más tardar el miércoles estaremos en Cali. Estamos contentos porque llegamos a una institución muy seria".

Por su parte, más allá de que en Colombia dan por cerrada la llegada de Chino a Deportivo Cali, la dirigencia leprosa no se resigna y buscará retener al jugador vía legal. La idea de Newell's era abonar el pase del zaguero con los 500 mil dólares (por el 50 por ciento) que debe abonar Colón por Guillermo Ortiz y Olimpo estaba al tanto de la operación. Y si los bahienses no cumplen lo pactado, Newell's hará el reclamo formal ante la entidad nacional o internacional que corresponda.

En tanto, Belgrano y Vélez están detrás de Joel Amoroso, que Newell's tasó en 2 millones de dólares.