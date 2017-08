No es lo mismo jugar ante la gente, en este caso la suya, que en la tranquilidad de Bella Vista o en cancha ajena y sin público. Claro, tampoco es igual que hacerlo por los puntos. Sin embargo, a los futbolistas no les debe importar y la cuestión es demostrarse primero a sí mismos, después al grupo y al técnico que están en condiciones de salir a jugar. Y a poquito más de una semana del esperado debut se espera una demostración que ilusione a todos, obviamente a esos hinchas que lo hacen ante cada partido. Como sucederá con el de esta noche frente a Talleres, en un Coloso Marcelo Bielsa en el que los rojinegros de afuera del campo de juego querrán empezar a verse bien representados en el verde césped.

A las 20 comenzará el partido del nuevo Newell's de Juan Manuel Llop. El que ya no cuenta con las figuras que se recitan en trío y que sin dudas se sentirán sus ausencias: Maxi, Nacho y Gato, así sin necesidad de decir sus apellidos.

"Ya no están", dijo el técnico. Es la realidad. Hoy es tiempo de construcción de un nuevo equipo, con un nuevo formato táctico y muchos nombres distintos (Guevgeozian y Bianchi, que juegan hoy, y esperando por Sarmiento y Leyes, ver aparte, entre otros). Pero también con algunos conocidos que mantuvieron su lugar (Pocrnjic, San Román y Amoroso), otros que se lo ganaron en un puñado de partidos (Valenzuela, Elías y Fértoli) y otros porque estaban esperando turno (Figueroa, Sills y Paz) y hoy tendrán la chance.

Y será el cuarto choque amistoso de la pretemporada. Con antecedentes en los que el equipo registró los tres resultados posibles: largó el 29/7 con un 0-2 ante el mismo rival de hoy, pero en Córdoba; el 5/8 venció 3-1 a Belgrano, en Bella Vista, con goles de San Román, Figueroa y Braian Rivero; y el 12/8 empató 1-1 con Patronato en el mismo escenario, pero siempre jugando menos de 90'.

Esta noche será un partido completo. Y con diez de los once que igualaron ante los entrerrianos. Justo no estará el juvenil Joaquín Torres, quien había marcado el gol, porque en ese partido reemplazó a quien hoy es titular en el conjunto del Chocho: Héctor Fértoli, el que se hizo un lugar en el cierre del torneo pasado, con rendimientos en alza y hasta con goles, como los dos a Olimpo en el 3-2 (26ª) y en el 1-1 ante Lanús (28ª).

Y como de goles en busca de triunfos se trata gran parte de este juego, muchas miradas estarán puestas en el rendimiento del grandote Mauro Guevgeozian, como para apaciguar los xx tantos que se fueron con Scocco (11), Maxi (9) y Formica (7).

Y la intención de juego será uno de los análisis de esta noche. La concreción de propuestas, otro. Reconocer el valor individual y colectivo de los jugadores, también será evaluado. Y todo ensamblado para que la valoración de Llop se asemeje a la de los hinchas de cara al inicio de la Superliga, que la Lepra tiene pautado para el lunes 28, a las 19, de local ante Unión.

Newell's

Luciano Pocrnjic; J. San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Jalil Elías y Juan I. Sills; Joel Amoroso, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Mauro Guevgeozian.

DT: Juan Manuel Llop 4-2-3-1

Talleres

Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Emanuel Reynoso, Fernando Godoy y Cristian Ramírez; Sebastián Palacios, Junior Arias y Joao Rojas.

DT: Frank Kudelka4-3-3

Hora y TV: 20

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa