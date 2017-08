Cada inicio despierta expectativas. Es lo atractivo del fútbol. Newell's está dentro de esa realidad. Desde que comience a jugar esta tarde contra Unión, en lo que será el debut de ambos en la Superliga, la intriga pasa por conocer para qué está en el torneo. O, siendo menos exigente considerando que la competencia recién empieza, qué es lo que insinúa. Lo que se sabe es que ya no cuenta con nombres rutilantes, tiene caras nuevas, algunas de las cuales se verán hoy mismo, y en el banco reaparecerá un histórico leproso, Juan Manuel Llop.

La esperanza es la habitual cuando se larga un torneo, con un plantel renovado y ciertas ideas distintas a la que desplegó el Newell's de la última temporada. Llop tiene pensado un conjunto con mayor predisposición ofensiva, aunque eso implique riesgos mayores, y marcadores laterales que se proyecten seguido. Es lo que propuso en los amistosos de la pretemporada.

El interrogante es si los jugadores con los que cuenta son capaces de darle respuesta a lo que requiere. Para el enfrentamiento contra Unión se quedó sin dos futbolistas que son la base de su equipo, Brian Sarmiento y Nery Leyes. No se encuentran a pleno físicamente a causa de lesiones y estarán en el banco.

Con Sarmiento afuera de los titulares, Víctor Figueroa será el volante ocupado de la creación. En los amistosos tuvo rendimientos aceptables. Su influencia será determinante en el juego del equipo. Pero Figueroa necesita además compañeros que se le acerquen para armar un circuito futbolístico fluido, con Amoroso y Fértoli siendo incisivos por un lado y otro, San Román y Valenzuela subiendo con decisión por los laterales y Elías siendo participativo en la generación.

Se mencionó a Jalil Elías y su nombre remite inmediatamente a su ladero en el sector del mediocampo: Juan Ignacio Sills. Por características tiene menos juego que Leyes, de quien se supone es el titular, y el trabajo táctico que realice esta tarde será su prioridad.

El rendimiento colectivo apunta a convertirse en un aspecto prioritario de este Newell's, debido a que se quedó sin Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica, capaces de resolver todo en una jugada, y no llegó nadie que se les parezca en jerarquía. Esto sin desmerecer a Mauro Guevgeozian, que dejó una buena imagen en Temperley a partir de su fortaleza física y llegó para aportar su cuota de gol.

El atacante es uno de los nuevos que aparecerán en la formación de es esta tarde. El otro es Bruno Bianchi. El marcador central tiene todas las características para convertirse en el líder de la defensa. Impone presencia en el área propia.

El futuro del rojinegro también depende, entre otras cuestiones, de que los juveniles del club, Valenzuela, Elías y Fértoli principalmente, terminen de consolidarse y sean relevantes en el funcionamiento del equipo.

Por cuestión del fixture, Newell's se encontrará en este inicio con Unión, con un presente parecido, sin futbolistas rutilantes y una idea futbolística parecida de su entrenador, Leonardo Madelón.

Se larga una nueva temporada y desde la humildad Newell's intentará hacerse respetar.