"Newell's tiene que estar más unido que nunca", expresó en el cierre de una de sus frases Brian Sarmiento justo el día en que más tarde se desarrollaría la asamblea en la que terminó en bochorno y violencia (ver aparte). Y así como el volante ofensivo dijo eso, también se refirió a las "críticas que recibo por mi vida, por los videos que hago" y confió que consultó a su padre "si me ponía el casete o decía lo que siento". Y eligió: "Decir lo que siento porque es lo que pienso". Un muchacho de barrio tan auténtico como particular.

Entre las declaraciones que ofreció sin rodeos el mediocampista se destaca cuando argumentó que la lesión le sirvió para aprender y razonar sobre lo que significa jugar en la entidad rojinegra. "Venir a Newell's y jugar con la camiseta 10 fue un sueño. Mi miedo era saber cómo iba a reaccionar la gente cuando me tocara estar ahí. Y sinceramente la pasé muy mal, creo que es momento de reflexionar y dejar de autodestruirnos entre nosotros porque Newell's necesita más que nunca de la gente, que es lo principal para nosotros", opinó.

Y acotó: "Podemos estar con problemas y sin cobrar. Pero cuando la gente nos alienta no tiene precio". También confesó con naturalidad que mientras estaba en Buenos Aires "salía de joda", y que eso no le impidió clasificar a Banfield a la Copa Libertadores.

Luego hizo eje a los "palazos" que recibe por el modo de vida excéntrica que lleva. Es un personaje que le gusta salir en la televisión cada vez que puede y estar activo en las redes sociales. Sin embargo retrucó: "Se me critica por los videos que hago, pero me gusta darle alegrías a la gente. Si todos los argentinos estaríamos unidos, no nos pararía nadie. Y lo de la tele lo voy a seguir haciendo porque cobro por ahí". También adelantó que "nosotros, los jugadores, le vamos a seguir dando una mano al club".

Con respecto a su profesionalismo dijo: "Me hice un gimnasio en mi casa para entrenar más. Y eso que al gimnasio lo odio. Ni mi vieja lo puede creer". Después deslizó sin dudar que cuando estaba en el sur bonaerense "los lunes iba a ver a Damas Gratis (grupo musical) y los martes a un barcito (Falcioni, el DT, lo sabía). Pero no me lesioné nunca y clasifiqué al Taladro a la Libertadores".

Eso sí, también no tuvo empacho en afirmar que "en Buenos Aires sí salía de joda. Pero acá cuando nos dan día libre no. Es más, quise ir a un par de lugares y no me dejaron entrar".

De la actualidad futbolística no había mucho para decir. Sobre todo porque viene de una lesión. Aunque adelantó que está listo para volver el sábado como titular frente a Vélez, desde las 18.05 en el Amalfitani. "Esta lesión me sirvió para acomodarme psicológicamente y reflexionar de lo que es Newell's. Acá estoy feliz porque me encontré conmigo mismo, y ya sé lo que tengo que hacer para jugar. Al juego uno nunca lo pierde, me tengo que poner bien en lo físico y lo iré ganando con el correr de los partidos", expuso.

"Podemos estar sin cobrar, que eso no tiene importancia. Pero para la gente Newell's es muy importante. Nos quisieron bajar de todos lados y no pudieron porque todo eso es político. Los de la vereda de enfrente (por Rosario Central) pierden 4 a 0 y nos critican. La selección pierde, y nos critican. Por eso Newell's tiene que estar más unido que nunca", declaró un particular Sarmiento, mientras el hincha leproso sigue esperando que le inyecte juego al equipo.