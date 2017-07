Era lo mismo si el golazo de tiro libre de Fértoli no hubiese existido. El 1-1 de Newell's ante los venadenses de Sportivo Rivadavia sobre la hora no alcanzaba. Si la serie de penales quedaba en su poder tampoco. Pero encima perdió 4-3 y se quedó afuera en su presentación en la 2ª edición de la Copa Santa Fe. El rendimiento de los pibes era el tema que necesitaba evaluar el Chocho Llop y sin dudas tuvo que marcar que "no alcanzaron los objetivos", por más que después la dibujara de la mejor manera posible en sus declaraciones, en las que también aceptó que, obviamente, quería ganar.

El rojinegro era "el candidato". En la formación presentaba juveniles pero varios con partidos en primera división. Otros con proyección inminente. Y del otro lado estuvo un equipo con más experiencia en edades pero casi sin roce en el fútbol grande, los que con compromiso, orden y ganas le hicieron partido al dueño de casa, en un estadio que no tuvo las características de las tardes de primera pero con un marco de hinchas importante en la platea baja, con las banderas de siempre, pero con el lógico menor entusiasmo.

Al primer dibujo de equipo Llop lo trazó con un 4-2-3-1, con salidas de los laterales y el pedido para que Treppo jugara bien abierto para recibir solo por derecha. Y fue el pibe quien sacudió el arco visitante con un derechazo que pegó en la base del palo derecho a los 33' en la gran acción de la primera mitad, que también contó con un cabezazo de Martínez al conectar un tiro libre de Rivero (43'), que se fue cerca.

Al minuto del complemento Tevez hizo su único aporte definiendo cruzado desde adentro del área. Elías probó a los 5' y parecía que la Lepra impondría liderazgo.

Pero los "pero" que complican empezaron a dar vueltas. Como a los 7' cuando Acosta recibió solo por derecha y Temperini salvó arrojándose hacia la pelota. Y a los 15' Escobar quiso salir jugando, falló, se la robaron y la pelota fue a los pies de Basán, que definió con categoría por arriba del arquero.

Más que sorpresa. Un 0-1 que complicaba todo para Newell's. Que no enojó a Llop pero lo obligó a meter mano. Adentro Fértoli, después Tissera, también Torres, todo para buscar el empate.

Y con la pelota el equipo avanzó pero atacó poco. Intentó. Siempre con Fértoli como abanderado. El que tiene más chapa para la primera. El que se hizo cargo del tiro libre a los 47' ante la falta al chiquitito Torres. La clavó en el ángulo izquierdo para el 1-1 que ilusionaba a ganar por penales. Pero no.

¿Algo más? No. Nada contra la dirigencia y el caso Maxi. Ayer fue otro tema.



Los penales



Newell's arrancó mal los penales y perdió 4-3. Huguenet erró feísimo, Martínez lo metió y falló Elías. Hasta ahí 1-1 porque Temperini le atajó el primero a Villalba y acertó Lima. Cequeira puso el 2-1. Y a Ñuls no le alcanzaron los aciertos de Valenzuela y Fértoli.