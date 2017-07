Newell's jugó ayer por la mañana el primer amistoso formal de la pretemporada y la formación titular que plantó Juan Manuel Llop cayó 2 a 0 ante Talleres, en la Boutique de barrio Jardín. Los rojinegros tuvieron una actuación discreta y está muy claro, tal como lo reconocen los protagonistas, que el equipo está en pleno proceso de formación y recambio. En líneas generales se trató de un cotejo trabado, con pierna fuerte de ambos lados y que se resolvió en dos detalles de pelota parada. Talleres aprovechó las desatenciones leprosas y tuvo un premio abultado con el 2-0 final.

Es el primer ensayo y no pueden sacarse conclusiones apresuradas, pero la realidad es que Newell's tiene mucho para crecer en lo individual y colectivo. Además fue la carta de presentación de los refuerzos: el volante ofensivo Brian Sarmiento (se retiró con una sobrecarga muscular, ver aparte), el arquero Nelson Ibáñez, el defensor Bruno Bianchi y el delantero Mauro Guevgeozian.

Desde lo táctico, como primera medida, el partido sirvió para ver el dibujo que pretende el Chocho: 4-2-3-1. La postura consiste en una línea de cuatro, con laterales que intentan pasar al ataque como San Román y Valenzuela. En el medio un doble volante de contención para capturar los rebotes, que ayer integraron Jalil Elías y Braian Rivero, pero donde no tardará en irrumpir el recién llegado Nery Leyes. Y delante de ellos hubo tres volantes ofensivos (Joel Amoroso, Brian Sarmiento y Héctor Fértoli) para tratar de abastecer al robusto Guevgeozian, faro de ataque.

Claro que cuando la pelota se puso en movimiento quedó plasmado que entre la teoría y la práctica aún hay una distancia lógica, ya que se trata de un plantel y un equipo en etapa de ensamblado. Y con un técnico como Llop que aún está conociendo el potencial de sus jugadores.

El cotejo, al que sólo pudo acceder la prensa, comenzó trabado y la pierna fuerte no tardó en aparecer de ambos lados. El movedizo delantero del local Sebastián Palacios exigió de arranque los reflejos de Ibáñez, que tapó el tiro cruzado. Sarmiento ejecutó un tiro libre que controló el arquero Herrera.

El grandote Guevgeozian quedaba lejos de sus compañeros y Newell's no generaba. A los 20 minutos, tras recibir un par de patadas fuertes, Sarmiento sintió una molestia muscular y debió salir. Newell's perdió al jugador que podía romper el molde y todo se le hizo más cuesta arriba. Entró el pibe Matías Tissera. En cero terminaron los 35 minutos iniciales. En el complemento lo mejor de Newell's fueron los arranques de Fértoli, pero no tuvo un socio para quebrar la resistencia de la T. Los rebotes comenzaron a quedar en los pies de los locales y, tras un córner desde la derecha, llegó el salto en soledad de Aldo Araujo para poner el 1-0 con un cabezazo cruzado. Newell's intentó ir para adelante, pero no tuvo claridad para meterse en el área rival con pelota dominada. Joel Amoroso jugó de mayor a menor. Al final hubo un gol anulado por posición adelantada a los rojinegros. Pero otra desatención leprosa a la salida de una pelota quieta, que los locales ejecutaron antes de la orden del árbitro, generó que Nico Giménez anote el 2 a 0.

Llop sabe que tiene mucho trabajo por delante, pero se trata apenas de los primeros minutos formales de fútbol de la pretemporada. Igual hay tarea pendiente en Bella Vista para sincronizar los movimientos en todas las líneas. Es cierto que los músculos están pesados por los trabajos físicos y eso es un atenuante. Pero Newell's deberá encontrar rápido una nueva identidad que amalgame a los jugadores que continúan en el plantel con los refuerzos que llegaron. Hay tiempo para lograrlo.

Síntesis del partido

Talleres 2: Guido Herrera; Leo Godoy, Carlos Quintana, Javier Gandolfi e Ian Escobar; Fernando Godoy, Nicolás Giménez y Cristian Ramírez; Sebastián Palacios, Aldo Araujo y Jonathan Menéndez. DT F. D. Kudelka.

NewellSINGLE_STRAIGHT_QUOTEs 0: Nelson Ibáñez; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Jalil Elías y Braian Rivero; Joel Amoroso, Brian Sarmiento (20SINGLE_STRAIGHT_QUOTE Tissera) y Héctor Fértoli; Mauro Guevgeozian. DT: J. M. Llop.

Goles: 39SINGLE_STRAIGHT_QUOTE Aldo Araujo (T) y 70SINGLE_STRAIGHT_QUOTE Nicolás Giménez (T). Amonestados: Gandolfi (T); San Román y Sarmiento (NOB). Arbitro: Federico Cejas. Incidencia: se jugaron 70SINGLE_STRAIGHT_QUOTE. Cancha: Talleres.