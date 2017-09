La novela por el futuro de Joel Amoroso sumó ayer un nuevo capítulo y la saga ya podría incluirse en la grilla de la plataforma audiovisual Netflix. Porque ante la postura que iba a adoptar el tribunal de disciplina de la AFA de concederle la libertad de acción al delantero, la comisión directiva leprosa dio un paso adelante y le solicitó al juez Fabián Bellizia que interceda antes de que se consume esta determinación que le daría vía libre al jugador para desvincularse del Parque. Entonces, desde los Tribunales de Rosario, partió a la AFA la medida cautelar de "no innovar" hasta que no se resuelva el conflicto salarial, por lo que Amoroso técnicamente aún es jugador leproso. Incluso desde el Parque avanzaron con Tigre en la chance concreta de cederlo a préstamo, con cargo, y con una opción de compra.

El tribunal de disciplina de AFA tenía definido expedirse a favor de la libertad de acción del jugador, aunque finalmente esta semana no concretó la decisión. Y en este marco la dirigencia de Newell's tomó una decisión oportuna y ayer al mediodía le solicitó expresamente a Bellizia, el juez que está cargo del salvataje financiero de la entidad, la viabilidad de emitir un pedido de "no innovar" a la AFA para que el jugador no quede liberado. Y el magistrado, tras reunirse por la tarde con los integrantes del órgano fiduciario, emitió el oficio formal a la AFA de "no modificar la situación" en el tema Amoroso hasta que no se resuelva el conflicto entre las partes, es decir, entre Newell's y Futbolistas Argentinos Agremiados, por el reclamo salarial.

"Amoroso no está en libertad de acción. Porque esto no figura en el boletín oficial de la AFA. Newell's realizó este pedido de no innovar a la Justicia para defender el patrimonio del club. Y el juez entendió que esta decisión no es para perjudicar a nadie, menos al jugador. Por eso emitió el oficio judicial a la AFA", le confió ayer a Ovación una alta fuente leprosa. Incluso explicó que el hecho de haber recurrido a la Justicia, algo que desde los organismos que rigen al fútbol no es bien visto, se debe a que Newell's está judicializado y que cada decisión institucional y económica importante debe tener el aval del juez.

Por eso el lunes Newell's irá nuevamente a Futbolistas Argentinos Agremiados a reanudar las negociaciones en busca de una salida positiva a la situación. "Todavía estamos trabajando en la verificación de cuál es el número final del reclamo del gremio", expresaron desde el Parque sobre la deuda que reclama Amoroso, ya que "el pase está totalmente pago".

La intención de la dirigencia rojinegra es solucionar el conflicto cuanto antes para que Amoroso siga siendo propiedad del club. Es más, ya hubo gestiones avanzadas para buscarle un destino al delantero. Una chance concreta es que sea cedido a préstamo a Tigre, con cargo y con una opción de compra. "Esta sería una alternativa que beneficiaría a todas las partes involucradas", confiaron desde el Parque.

La realidad es que la semana que viene se seguirá jugando este partido clave en cuanto a la inversión que hizo Newell's por Amoroso y que no la quiere dilapidar. En el Parque hay optimismo en conservar el pase del futbolista y en saldar lo antes posible la deuda que reclama Agremiados. Además una salida favorable evitaría cualquier supuesta sanción de parte tribunal de disciplina de la AFA.