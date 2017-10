Newell's no encuentra el norte futbolístico. No se amiga con el gol, no consigue armar cirucitos futbolísticos y no muestra la actitud necesaria para ir a buscar el resultado cuando la situación es adversa. Por eso no extrañó que hoy volviera a perder. Fue 1 a 0 ante un Vélez que trabajó mejor el partido y que supo mantener la diferencia.



Newell's arrancó estudiando el escenario que le planteaba Vélez aunque mostrando los mismos argumentos futbolísticos que lo han caracterizado desde el arranque de la Superliga.

Brian Sarmiento era el que debía intentar generar juego y cuando esa opción no aparecía se mostraba el pibe Torres. Sin embargo, el fútbol en Newell's no aparecía.El local, en tanto, de la mano de Vargas, una buena marca en el medio que posibilita una rápida recuperación y la movilidad de Maxi Romero y Andrada, mostraba más argumentos y llegada. Sólole faltaba ser más preciso.Por la vía aérea, Vélez tuvo una buena chance con un cabezazo de Amor, a los 11', y con otro de Romero, a los 15'.Quizás la primera aproximación leoprosa fue a los 25 con un cabezazo de Bianchi que contuvo sin mayores problemas Aguerre.

Newell's mostraba una actitud preocupante ya que cuando tenía la pelota no lograba armar circuitos futbolísticos como para intentar acercarse hasta los dominios de Aguerre.

Por eso no sorprendió que alos 32', tras una gran jugada en la que intervinieron Andrada, Vargas y Romero, el Monito definiera acomodando el cuerpo y colocando la pelota junto al palo izquierdo de Pocrnjic. Golazo.

Newell's no logró reaccionar. Siguió mostrándose como un equipo poco aguerrido y pocas ideas.



Entonces tampoco fue sorpresa que Vélez volviera a juguetear en las barbas de Pocrnjic con ese remate de Romero a los 42 -tras combinar con Cufré- que el arquero alcanzó a neutralizar.

Llop dispuso dos variantes para el arranque del complemento. Figueroa reemplazó a Fértoli y Cabrera hizo lo propio con Torres.

El Sapo le dio un poco de movilidad, a lo que se sumó una presión más alta. Pero la lepra no lograba encontrarle la vuelta al planteo defensivo del local y a su propia impotencia furtbolística. Sin embargo, al menos, empezó a probar. Así, a los 5', el propio Figueroa probó de media distancia con pooc éxito.



Pero a los 11', un bombazo de San Román fue rechazado muy bien por Aguerre. Pero el equiporojonegro seguía mostrando intermitencias y en pocos minutos su imagen volvió a desdibujarse.

Y los pibes de Vélez recuperaron confianza y empezarona tocar. Así, a los 20', Pocrnjic debió intervenir dos veces en la misma jugada.

Newell's contestó al minuto con un disparo de Enzo Cabrera que mostró otra vez una buena intervención de Aguerre. Pero a los 25', el ingresado Tripicchio cabeceó de pique al suelo y la pelota se fue rozando el travesaño.

No varió en demasía el panorama. Fue el local el que siguió buscando y casi lo liquida en el alargue con un remate de Romero. Newell's se quedó masticando impotencia y exponiendo otra vez una pálida imagen futbolística que abre demasiados interrogantes de cara al futuro.