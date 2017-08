Newell's atraviesa una etapa de recambio. Ya no está la columna vertebral del ciclo anterior y Juan Manuel Llop está trabajando en el armado del nuevo esquema. Se viene un equipo basado en el funcionamiento colectivo

Newell's está en plena etapa de recambio y a partir del fin de semana del 20 agosto, cuando la flamante superliga tenga el puntapié inicial, en el estreno leproso ante Colón, el equipo rojinegro lucirá un semblante totalmente remozado en cuanto a nombres. Si bien aún es temerario definir una alineación titular para el debut oficial porque faltan llegar refuerzos y además cada integrante del plantel se está jugando el puesto, sí se puede esbozar una base de la formación que hasta hoy puede disponer Juan Manuel Llop. Y será notoria la diferencia en cuanto a nombres propios de lo que fue el último período del entrenador Diego Osella. Vale la pena repasar lo que puede ser un equipo tentativo del nuevo Newell's y cotejarlo con el que utilizó el renunciante DT de Acebal. Los aires de cambio llegaron al Parque.

Incluso fue el propio DT Juan Manuel Llop, quien esta semana le confió a Ovación: "Estamos en una reestructuración en general. Subieron algunos chicos de inferiores y se van a agregar entre siete y ocho refuerzos. Además se fueron entre diez y doce jugadores importantes. Esta es prácticamente una estructura nueva. Entonces tenemos que ensamblarla y a la vez lograr una importante competitividad para poder hacer un torneo muy bueno. Estamos buscando una identidad y un funcionamiento de juego". El concepto del Chocho refleja la pura realidad que atraviesa la entidad rojinegra.

Aunque parezca un tema remanido es imposible no poner arriba de la mesa que Newell's ya no contará con tres jugadores emblemáticos como Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica. Y está clarísimo que los hinchas tendrán que terminar de hacer el duelo de sus pérdidas. Es más, no deberían exigirles de inmediato a los jugadores que llegaron para suplantarlos, como una especie de mandato previo, que le aporten al equipo el caudal de fútbol y goles que este tridente de lujo logró materializar en los últimos tiempos.

A simple vista es evidente la diferencia nominal, sin querer hacer un juicio de valor al respecto, entre lo que era el Newell's de Diego Osella y el que será el de Juan Manuel Llop. Porque más allá de la trilogía ofensiva de la base titular también partieron los marcadores centrales y Facundo Quignon, lo que equivale ni más ni menos que a la columna vertebral. Por eso toma fuerza el pensamiento de Llop de que Newell's está atravesando una etapa de plena transformación.

Justamente el gran desafío del Chocho Llop es potenciar el rendimiento colectivo más allá de las individualidades. Porque para suplantar a las figuras que emigraron, el nuevo DT leproso deberá buscar un funcionamiento basado en el andamiaje grupal, más que en las soluciones puntuales que le pueda aportar un nombre en particular con alguna jugada extraordinaria. En Newell's ahora se impone el grupo por sobre los nombres.

Y justamente en este punto del funcionamiento es donde más se nota la mano de un técnico. Y el primero que lo sabe es el propio Llop, que jamás apeló a excusas y es consciente de que tendrá un arduo desafío por delante para que su equipo sea compacto, competitivo y "muy ofensivo" como él pretende.

Esta etapa preparatoria es vital para que jugadores y cuerpo técnico se conozcan al máximo. Para los sábados siguientes están programados amistosos con Belgrano y Patronato, ambos en Rosario. Y si bien hoy es osado hablar de un probable equipo de Llop, la realidad es que hay una base que tiene grandes chances de ser de la partida cuando la bocha comience a rodar de manera oficial.