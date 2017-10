Newell's está a la espera de dos resoluciones que pueden cambiar el destino del andar de la entidad. Una tiene que ver con lo que pasó en la asamblea de la semana pasada, cuyo dictamen se conocerá la semana próxima. Y la otra sobre la resolución que había tomado el juez Fabián Bellizia sobre la intervención de la economía leprosa y la dirigencia presentó una "revocatoria". Todas situaciones que pueden modificar el amperímetro leproso en cuanto al funcionamiento diario, que no es nada sencillo desde hace varios años. "La semana próxima habrá novedades con respecto a estos dos temas", confiaron ayer las fuentes consultadas por Ovación, que siguen de cerca cada movimiento que se realiza en torno a la vida leprosa. En caso de que la asamblea sea declarada nula, la dirigencia apelará.

Uno de los temas más candentes y que generó una ola de dimes y diretes tiene que ver con la asamblea que intentó llevarse a cabo el miércoles pasado con normalidad. Nada de eso hubo. Todo lo contrario. El escándalo, con sillazos y trompadas, empañó lo que debía ser una reunión de socios para tratar la memoria y balance. Además de los lastimados, las lesiones y lo que se le hizo al club con actitudes antidemocráticas, una vez más Newell's fue noticia por el alboroto. Más allá de todo lo sucedido, la CD llevó adelante la asamblea y fue aprobada por algunos pocos presentes. Y eso es lo que comunicó el club en su página oficial. Por supuesto que la oposición negó que esto tenga validez y adujeron que había sido suspendida.

Todo lo que pasó está siendo analizado por Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), que "el lunes próximo, como mucho, tiene que estar la resolución de todo lo actuado". Es decir se determinará si la asamblea tiene validez o no. En caso de que sea inválida, el club "va a apelar".

Otro tema que desvela a los leprosos que tienen la conducción de la institución tiene que ver con la medida que tomó el magistrado que lleva adelante el paraguas judicial y está relacionado con un tema sensible como la intervención de la tesorería. "Si tomó esta resolución es porque no está convencido del manejo de los fondos del club y quiere tener mayor control", reconoció una voz que recorre los pasillos de Tribunales entregando una lectura palpable para cualquiera. Otras voces críticas se preguntan "¿por qué no lo hizo antes? Se hubiera evitado llegar a esta situación crítica". De todas formas, la comisión directiva presentó una "revocatoria" con el fin de evitar la intervención, aunque fuentes judiciales insisten en que "la medida va a salir con efecto devolutivo, es decir que se aplicará mientras se tramita en la Cámara de Apelación".

Hay dos temas candentes más allá del andar futbolístico, que está en manos de Llop. La conducción de la entidad está en análisis y dependiendo de las resoluciones que se tomen en breve podría haber un cambio o no en el funcionamiento de Newell's. Quizás con mayor injerencia de Bellizia, lo que tendría olor a "intervención". O, al contrario, con la dirigencia tratando de conducir y sortear todas las dificultades que se le presentan a diario.