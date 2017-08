El margen de preparación para la competencia oficial se reduce y Newell's tendrá esta mañana el penúltimo amistoso. A las 9.45 jugará contra Patronato de Paraná, en el complejo Bella Vista y no en el Coloso. El cambio de escenario fue para no arruinar el césped del estadio a causa de la lluvia de ayer. Este compromiso es un ensayo para el rojinegro, tanto por la característica del mismo como por la conformación del equipo. Es que el entrenador Juan Manuel Llop no tendrá a disposición a futbolistas que se insinúan para ser titulares, debido a cuestiones físicas, como Brian Sarmiento o Héctor Fértoli.

El tiempo del partido será de 70', igual duración que el encuentro que se programó a continuación entre los conjuntos suplentes, con la primera participación del portugués Luis Leal y la reaparición del atacante Francisco Fydriszewski, de último paso por Argentinos Juniors (ver aparte), en el rojinegro.

Hace una semana, Newell's derrotó en un amistoso a Belgrano por 3 a 1 en Bella Vista. Jugó con la defensa que había utilizado en la caída ante Talleres por 2 a 0, en el primer amistoso de la pretemporada, y que repetirá esta mañana. José San Román, Bruno Bianchi, Nehuen Paz y Milton Valenzuela son los nombres que se reiteran y que de a poco se consolidan para convertirse en los defensores para el día del debut.

Danilo Ortiz es el único capaz de alterar esa línea de fondo, para desempeñarse de segundo marcador central. Lo que sucede es que no se encuentra en la misma condición física que los demás compañeros y en ese sentido se encuentra en desventaja. Hoy participará del encuentro que disputará el equipo alternativo.

En el arco volverá Luciano Pocrnjic, recuperado de una distensión en el bíceps femoral, por lo que Nelson Ibáñez atajará en el partido de los suplentes.

Las lesiones son un tema. Perjudicaron a Llop durante esta pretemporada para ir delineando la formación que recibirá a Unión en la primera fecha del torneo. Uno de los afectados es el mediocampista central Nery Leyes. Continuará afuera por el esguince de tobillo que sufrió una semana atrás. El entrenador dispuso que los volantes centrales para el enfrentamiento de hoy ante Patronato sean Juan Ignacio Sills y Jalil Elías. Sills ingresará por Brian Rivero, titular en los amistosos anteriores.

Héctor Fértoli es otra baja, a causa de un esguince de tobillo derecho. Hoy el extremo izquierdo será Joaquín Torres, de 20 años, con pocos minutos en primera.

A las ausencias por lesiones se le agrega que Brian Sarmiento sigue sin jugar, aunque evoluciona de la distensión en el sóleo izquierdo. El futbolista, que llevará la número diez, es una fija entre los titulares, aunque mientras tanto el puesto es de Víctor Figueroa, como sucederá esta mañana. Joel Amoroso también formará parte del amistoso luego de que se cayera la chance de pasar a Belgrano.

Llop mantendrá el esquema que mostró en los amistosos y que es su idea base, con Mauro Guevgeozian de único punta.

Las evaluaciones individuales y colectivas que saque Llop de este amistoso contra el conjunto de Juan Pablo Pumpido le servirán para lo que importa en esta etapa, preparar al equipo para el torneo.

Las formaciones serán:

Newell's: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Juan Ignacio Sills y Jalil Elías; Joel Amoroso, Víctor Figueroa y Joaquín Torres; Guevgeozian.

Patronato: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Walter Andrade, Renzo Vera y Lucas Márquez; Abel Peralta, Damián Lemos, Martín Rivero y Alberto Contrera; Mauricio Carrasco y Adrián Balboa.