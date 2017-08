La AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) acordaron ayer que los clubes cuyos futbolistas no estén con sus salarios al día al último 30 de junio no podrán comenzar a disputar la superliga (se hará oficial mañana), que tendrá su estreno el 25 de este mes. Además, habrá quita de puntos y hasta desafiliación si no se pagan los haberes en tiempo y forma. Así lo confirmaron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de FAA, Sergio Marchi, tras un encuentro junto al responsable de la superliga, Mariano Elizondo, en la sede del fútbol argentino (también se incrementará el cupo de extranjeros a 6). Y, de esta forma, ahora sí se aplicaría con determinación lo que hace tiempo está escrito, pero que nunca se puso en práctica y los clubes se endeudaron hasta el hartazgo. ¿Será tiempo de que eso no suceda más y los dirigentes gasten o paguen contratos de acuerdo a la realidad de las instituciones? La determinación era conocida por los dirigentes de Newell's, que empezaron a pergeñar la manera de poner en orden las cuentas con el fin de estar habilitados y figurar en la largada de la superliga.

Hace tiempo que esta idea, que no es nueva, está dando vueltas y que Ovación anticipó tiempo atrás. Por eso la dirigencia de Newell's bajó el presupuesto de fútbol y se puso al día con la AFA, aunque ahora deberá solucionar el tema con Agremiados. "Eso lo vamos a resolver. El dinero va a estar", le confesaron a este diario desde la entidad del Parque con respecto al atraso salarial con los jugadores y que rondarían algo más de veinte millones de pesos. ¿De qué manera? Es posible que Milton Valenzuela sea transferido (ver página 4) y con parte de ese dinero se pondrá al día con los sueldos.

La dirigencia leprosa ajustó los números del presupuesto, aunque hizo una inversión de casi un millón de dólares en jugadores para engrosar el plantel. El juez Fabián Bellizia había dado la indicación de que sólo iba a aceptar préstamos y, a la vez, exigió una venta. Al Parque no llegaron muchas ofertas y las que aparecieron no lograron seducir a los directivos. Hoy el que nuevamente está en escena es Valenzuela y no hay que descartar que pueda ser negociado. Más aún ante la necesidad rojinegra.

En tanto, tras la reunión de ayer Marchi dijo que "los equipos que no hayan pagado los contratos devengados en la temporada inmediata anterior, la idea de la AFA, la liga y Agremiados es que no participen de la competencia". Y explicó que "la idea es generar una reglamentación" que permita "esperar dos partidos" al club que esté en falta, y luego, si persiste la deuda, "que quede desafiliado".

"Si no están al día no pueden iniciar. Una vez que arranquen, hay un documento que se tiene que firmar donde se establecerá un mecanismo de control y fiscalización y eventualmente, si no cumplen, de sanciones, que esté impreso antes de iniciar. Hay que prestar conformidad de qué pasará si no se cumple", agregó Marchi.

Por su parte, Tapia señaló que "la mayoría" de los clubes "se están sentando con la AFA para formalizar el pago y empezar a efectuarlo" y deslizó que "el gremio, si bien no son muchos clubes, tiene una preocupación por un incumplimiento salarial".

"La idea es el miércoles cerrar todo. El cupo de extranjeros (serán seis), la reglamentación del nuevo torneo para que no pase lo que pasó antes. Hay buena voluntad de las partes y tiene que haber compromiso de todos para iniciar el campeonato con previsibilidad", destacó Chiqui.

Ñuls trabaja a contrarreloj para saldar la deuda con Agremiados, algo que debería resolver antes del fin de semana o a más tardar comienzos de la próxima no sólo para habilitar a los refuerzos si no arrancar el torneo.