Si bien Newell's no interviene con sus categorías infantiles (2004, 2005 y 2006) en el torneo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los rojinegros apuntan a otra estrategia y están jugando un torneo más informal contra otras instituciones de primera división y otras de acá, como Adiur, desde hace varios años. En este campeonato denominado Pre AFA, ya que sirve como preparación para años venideros, los rojinegros viajaron a Santa Fe para enfrentar a Unión y jugaron tres cotejos amistosos.

En el primero, la categoría 2006, que ayer dirigió Paolo Galassi, ganó 1 a 0 con gol de Benedetto.

Luego la categoría 2005 perdió 7 a 4. Frazzi, Altamirano, Chiaverano y Baños convirtieron para el equipo que orientó Marcelo Neri.

Mientras que en el cierre de la jornada, la categoría 2003, que tiene a Gonzalo Magurno como entrenador, igualó 1 a 1. Estrella hizo el gol rojinegro.

Los resultados son anecdóticos. Pero este tipo de partidos amistosos, sumados a los que realiza Newell's contra equipos a 200 kilómetros a la redonda, forman una parte del plan de captación de talentos que están realizando los leprosos en la actualidad.

Vale destacar que a nivel oficial estas categorías solamente están compitiendo en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol. La 2004, 10ª división en el Molinas, ocupa el tercer puesto detrás de Central y Alianza. La 2005 (predécima) se encuentra puntera viene invicta en 18 partidos (17 éxitos y un solo empate).Mientras que la 2006, en cancha grande, juega el torneo Ilusiones del Futuro. Newell's "A" está en la cima de la tabla junto a Central "C". Mientras que NOB "C" está tercero y NOB "B" quinto.